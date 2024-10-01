جدة، المملكة العربية السعودية: وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لجمهورية أذربيجان.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد طالة كاظموف ، محافظ البنك المركزي لجمهورية أذربيجان. تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الطرفين لتعزيز وتعميق خدمات التأمين الإسلامي في جمهورية أذربيجان.

بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم المؤسستان بتبادل الخبرات في مجال التأمين الإسلامي بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتنمية. إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء القدرات وتبادل المعرفة، وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز الشراكة واستكشاف مجالات تعاون إضافية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق استخدام الأدوات المالية الجديدة في أذربيجان، مما يسرّع تدفقات الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السادس عشر على التوالي على تصنيف "Aa3" للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 114 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات محددة وهي مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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