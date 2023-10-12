كشف الاستطلاع الجديد السنوي لمراقبة معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هذا العام اهتماماً متزايداً بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

توقعات كبيرة بشأن ضرورة اتخاذ مؤسسات الأعمال إجراءات حقيقية تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة

حافظ التزام الأداء الحكومي بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مؤشر عالي

ازداد الطلب على المؤسسات وشركات الأعمال أن تشارك نتائج وجهود الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أكثر وضوحاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت مجموعة التواصل والأبحاث الاستراتيجية العالمية SEC Newgate عن نتائج دراستها البحثية العالمية السنوية - SEC Newgate ESG Monitor – فيما يتوقعه المستهلكين من الشركات والحكومات بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأوضحت الدراسة الاستقصائية البارزة الي شملت 12 دولة عن استمرار قوة توقعات المجتمع بشأن اتخاذ الإجراءات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بين مؤسسات وشركات الأعمال في دولة الإمارات.

أكثر من 90% من المشاركين في الاستبيان من الإمارات العربية المتحدة اتفق على أنه يجب على الشركات إعطاء الأولوية للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يشير إلى التحول من التركيز الوحيد فقط على الجانب الاقتصادي. تظهر الدراسة أنه ربما وصلنا إلى نقطة التحول هذه، مما يشير إلى أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل الشركات لمعالجة التأثيرات التي تحدثها على الناس والكوكب لم تعد موضع نقاش فقط.

ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي نتجت عن الدراسة الاستطلاعية في دولة الإمارات:

• صنّف 86% اهتمامهم بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة على ازديادها بمتوسط 7+ من أصل 10، بزيادة قدرها 3% منذ العام الماضي.

• أكد 61% أنهم على علم بمصطلح صافي الصفر وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 56% فقط في عام 2022؛

• منح 86% المؤسسات الحكومية تصنيف 7+ من 10 فيما يتعلق الأمر بالتصرف بمسؤولية بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ ومع ذلك، انخفضت تصنيف الشركات الصغيرة بشكل ملحوظ هذا العام؛

وتظهر الدراسة البحثية لهذا العام أن آراء المجتمع حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة تُتَرجم إلى أفعال وخطط عملية. بالمقارنة مع الدول الأخرى، كما تبين أن المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة يولون أهمية أكبر للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية صنع القرار اليومية. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بأنواع الأطعمة التي يتناولونها (77% مقابل 62% عالمياً)، وأنواع المنتجات التي يشترونها (76% مقابل 62%)، وكيفية اختيارهم للسفر (74% مقابل 55%).

هناك اختلاف صارخ بين الأجيال في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، حيث من المرجح أن يأخذ جيل الألفية القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاعتبار في قراراتهم. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بنوع الاستثمارات التي يقومون بها، فإن 57% من جيل الألفية يصنفون القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بـ 7+ من 10 من حيث الأهمية، مقارنة بـ 47% من جيل طفرة المواليد. عند التفكير في وظيفة جديد لدى صاحب عمل جديد، فإن 58% من جيل الألفية يمنحون القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة تصنيف أهمية 7+ مقارنة بـ 39% من جيل الطفرة السكانية.

وفي معرض حديثها عن النتائج، قالت إيلينا جراماتيكا، الشريك الإداري لوكالة SEC Newgate الشرق الأوسط: "يسلّط تقرير الاستبيان السنوي الثالث الضوء على المشهد المؤسسي المتغير في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، كان يُنظر إلى الشركات أنها مساهمة بشكل أساسي في تقدم الاقتصاد، ولكن الآن، يطالب المجتمع بتحقيق التوازن بين النجاح المالي والمسؤوليات البيئية والاجتماعية والحوكمة. يتوقع الناس اتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وأن يكون لهم دور فاعل إيجابي في الأمور الحيوية للموظفين والعملاء. واستجابةً للمجتمع، يجب على الشركات معالجة تأثيرها البيئي بشكل استباقي ودعم الآخرين في جميع عملياتها، من العملاء والموظفين إلى سلاسل التوريد."

حدد استطلاع العام الماضي "انفصالاً كبيراً" في التواصل بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويظهر استطلاع هذا العام أن هذا الانفصال لا يزال قائماً، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. يريد المجتمع توصيلًا أكثر وضوحًا لجهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من الشركات، لكن الثقة في هذه الرسائل لا تزال تمثل تحديًا في المنطقة.

وعلق فيورنزو تاليابوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لوكالة SEC Newgate: "بشكل عام، من الواضح من بحثنا أن توقعات المستهلكين قد تغيرت وأن المجتمع العالمي يتوقع الآن من المؤسسات أن تفكر في تأثيراتها على الكوكب والناس منذ البداية.

"سيتعين على أصحاب العمل أيضاً الاستجابة للاختلافات بين الأجيال والوطنية عند التواصل حول قضية ESG. والخبر السار هو أن الدعم المجتمعي لجداول أعمال ESG مستمر في النمو، وهناك الآن العديد من المنظمات التي يمكن للشركات أن تتعاون معها لتعزيز أوراق اعتمادها ESG وإيصال هذه المبادرات بطرق أكثر تأثيراً.

نتائج أبحاث عالمية إضافية لرصد الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة:

• صنف 67% اهتمامهم بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بـ 7 أو أكثر من أصل 10، مقارنة بـ 56% في عام 2022

• 77% يوافقون على أنه من المهم للشركات أن تتخذ إجراءات بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة

• 71% يوافقون على أن الشركات يجب أن تتحدث علناً عن القضايا التي تهم موظفيها وعملائها

• جيل الألفية أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل بلادهم من جيل الطفرة السكانية

• أظهر البحث أن أهم ثلاث قضايا عالمية يبدي لها المشاركين اهتماماً أكثر هي:

1. معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة (37%)

2. ضمان رعاية صحية شاملة عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع (30%)

3. تعزيز قوة الاقتصاد (25%)

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذه عن وكالة SEC Newgate

وكالة SEC Newgate هي شركة تواصل استراتيجية حائزة على عدة جوائز. يتكون فريقها من حوالي 900 موظف، يعملون في 45 مكتبًا، في 15 دولة، عبر القارات الخمس.

ينصب تركيز وكالة SEC Newgate على تحقيق نتائج إيجابية من خلال أعمال الاتصالات المؤسسية والدعم والبحث، مما يساعد العملاء على توضيح هدفهم وقيمتهم وتأثيرهم محليًا وإقليمًا ودوليًا.

تعد SEC Newgate للأبحاث واحدة من أكثر شركات الأبحاث التسويقية والاجتماعية رواجًا في أستراليا فيما يتعلق بأبحاث القضايا والآراء والسمعة. معتمدين وفقًا للمعايير الدولية لأبحاث السوق، فإننا نستكشف ونقيس كمية المعرفة والمواقف والسلوكيات للوصول إلى القرارات حول السياسات والاستراتيجيات التنظيمية والاتصالات المؤسسية والمحاور.

www.secnewgate.com