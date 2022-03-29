وقّعت شركة "نافيا" (المدرجة في سوق يورونكست المنظمة في باريس، رمز التعريف الدولي للأوراق المالية: FR0013018041 - Navya)، وهي شركة رائدة في أنظمة التنقل الذاتية، وشركة "الكترومين" المملوكة لشركة "بترومين" وهي شركة السعودية الرائدة في مجالات صناعة الزيوت والشحوم وتقنيات السيارات وخدمات التنقل متعدد الوسائط وقطاع النقل المستدام، اتفاقية لتوزيع منتجات نافيا وتقنياتها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التطوير المشترك لحلول التنقل الذاتي المتقدمة المخصصة للعديد من المشاريع الرائدة في المملكة في المتنزهات والجامعات وغيرها.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة الحصرية، قال السيد كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لشركة “بترومين": "نحن في "بترومين" نؤمن بشدة أهمية الاستدامة ونسترشد بمبادئ المواطنة من أجل الحفاظ على كوكبنا. قبل عامين ، شرعنا في رحلة مثيرة بهدف تحويل شركتنا الناجحة من شركة رائدة في تصنيع زيوت التشحيم وخدمات التنقل لتصبح أكبر شبكة لمرافق الخدمة السريعة. كما قمنا بتوفير تكنولوجيا عالمية المستوى لضمان استدامة التطوير. وكجزء من هذه الرحلة ، أسسنا شركة "الكترومين" ، وهي شركة مزودة بالتكنولوجيا التي تسهم إلى تسريع تحقيق التنقل المستدام، والوصول لانبعاثات كربون صفرية في المملكة، وذلك من خلال إنشاء نظام بيئي متكامل للسيارات الكهربائية يوفر حلاً فريداً وشاملاً، وبأقل تكلفة لوسائل النقل الكهربائية، وهو ما لن يتم إلا من خلال تسهيل إمكانيات الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات، والبنية التحتية، وتوفير الصيانة في مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي."

وأضاف: "تعد مذكرة التفاهم هذه لتأسيس تعاون مع "نافيا" ، وهي شركة تقنية عالمية بارزة لأنظمة القيادة الذاتية ورائدة في السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة 75٪ ، تشكل معلماً بالغ الأهمية في سعينا إلى تزويد عملائنا المتنقلين بمنصات سليمة بيئياً من أجل حركة الأشخاص والسلع والخدمات".

وقالت صوفي ديزورميير، الرئيسة التنفيذية لشركة "نافيا" فرصة توقيع الاتفاقية لتقول: "يسعدني أن أوقع مذكرة التفاهم هذه اليوم مع "الكترومين"، وهي خطوة أولى نحو تعاون مثمر سيمكننا من تعزيز مكانتنا في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تعد منطقة الشرق الأوسط، الرائد في إنشاء مدن ذكية ونماذج مستدامة جديدة ، منطقة رائعة للابتكار ورائدة في نشر حلول التنقل المستدام. "الكترومين" ، الشركة الرائدة والملهمة في مجال التنقل المستدام ، تكمل قدراتنا لتسريع التوزيع العالمي في هذا السوق الرئيسي. نحن نشترك في رؤية مشتركة للتنقل وزيادة الكفاءة، ونتطلع إلى بدء تعاون مثمر ليكون عامل تمكين رئيسي لصافي الطموح الإيجابي نحو رؤية المملكة 2030 المستقبلية، الى جانب تقديم حلول نقل مستقلة جديدة وشاملة ومستدامة في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي " .

يشمل التعاون بين الشركتين تطوير بيع وتوزيع مركبات "نافيا" المستقلة والحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم إمكانية التصنيع المشترك للأجيال القادمة من المركبات ذاتية القيادة "نافيا" في المملكة العربية السعودية.

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