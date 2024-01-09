مسقط: أعلنت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، عن طرح سياسة والديّة جديدة، وذلك بهدف تعزيز المساواة والتنوع والشمول، وتقديم حلول بما يخص المخاوف العالمية المتعلقة بالولادة، بالإضافة إلى زيادة ثقة الموظفين، وتعزيز الولاء المؤسسي.

تتطلع الشركة من خلال هذه المبادرة إلى إحداث المزيد من التغيرات على سياسة الإجازة الوالديّة الخاصة بها، مما يعزز التزامها برفاهية الموظف والتوازن بين الحياة والعمل. وسيتم من خلال التحديثات الجديدة تمديد فترة تغطية الأمومة مدفوعة الأجر بالكامل للأمهات من 12 إلى 16 أسبوعاً براتب كامل. كما سيستفيد الآباء من إجازة الأبوة الموسّعة، المحددة الآن بأسبوعين كحد أدنى (10 أيام عمل) براتب كامل، من الأيام الثلاثة السابقة، ومن السبعة أيام المحددة في قانون العمل العُماني.

كما ستقدم الشركة "مكافأة الطفل" اعتباراً من 1 يناير 2024، كمبادرة ترحيبية بانضمام فرد جديدة إلى العائلة. ويوفر هذا المبلغ المحدد بـتسعمائة ريال عماني دعماً للموظفين، وتأكيداً على التزام الشركة بتطوير بيئة عمل داعمة للأسرة.

وقالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "تتوافق سياستنا الوالديّة الجديدة مع الطموح الاجتماعي لشركة صناعة الكابلات العُمانية، حيث تقدم مساعدة ملموسة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا آباء وأمهات، وتدعم الأبوة والأمومة على اعتبارهما وقتاً خاصاً يجب تبنيه. نحن نفخر بتعزيز جهودنا نحو التنوع والمساواة والشمول، مع دعمنا لرحلة إيجابية نحو الأبوة والأمومة لجميع موظفينا."

كما قامت شركة صناعة الكابلات العُمانية أيضاً بتطبيق "برنامج المغادرة والعودة إلى العمل"، وهو مبادرة دعم شامل للأمهات. يبدأ هذا البرنامج مع اقترابهم من إجازة الأمومة ويمتد إلى الأشهر الأولى من عودتهم إلى العمل، ويتميز بخطة "البقاء على اتصال" المتفق عليها مع المديرين قبل فترة الإجازة. وعند العودة يمكن تفعيل البرنامج الذي يتضمن التدريب والإرشاد. وتسلط السياسة الجديدة الضوء على أهمية التواصل المنتظم بين الأمهات الجدد والمديرين، مما يضمن التغذية المستمرة والانتقال السلس للعمل.

من المتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة بدعم الآباء والأمهات الجدد بشكل إيجابي على معنويات وأداء الموظفين ورفاهيتهم ورضاهم الوظيفي بشكل عام. وتدعو شركة صناعة الكابلات العُمانية الشركات إلى اتخاذ خطوات مماثلة في تحديد أولويات احتياجات الآباء والأمهات العاملين، ووضع معيار لمسؤولية الشركات والسياسات التي تركّز على الموظفين.

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نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والهند وتركيا (MEART).

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