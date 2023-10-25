مجموعة أكسفورد للأعمال تكشف عن محتوى الخدمات المالية الكويتية كمعاينة للتقرير المرتقب: (التقرير: الكويت 2023)

الكويت: أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) إصدار تقريرها حول الخدمات المالية في الكويت، الذي يُقدم رؤية حول الاتجاهات والفرص والتحديات في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، والذي يُعد بمثابة معاينة لتقرير (التقرير: الكويت 2023) القادم.

ويعتبر القطاع المصرفي في الكويت واحد من أكبر القطاعات وأكثرها مرونة في المنطقة. وأظهر القطاع قدرت على التكيف بعد الانتعاش من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 العالمية. وتميز مسار البنوك الكويتية بنمو الأصول؛ إذ شهد عام 2022 أعلى نمو ائتماني منذ عام 2015. وقد ساعد على هذا الانتعاش ارتفاع أسعار النفط؛ مما ساعد دولة الكويت على تحسين وضعها المالي.

وشهد القطاع اندماجاً في السنوات الأخيرة؛ حيث قامت البنوك المملوكة للحكومة بالاندماج لتلبية متطلبات المنافسة المحلية والعالمية المتزايدة. ومن أبرز هذه التطورات استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين، وكلاهما له مشاركة حكومية كبيرة في هيكلة المساهمين.

بالإضافة إلى ذلك، يتطور المشهد المصرفي في الكويت مع التركيز بشكل كبير على الرقمنة. وتسعى البنوك جاهدة لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات أكثر مرونة، مما يعزز نمو التكنولوجيا المالية. هذا التوجه نحو التحول الرقمي لا يشجعه القطاع الخاص فحسب، بل تدعمه أيضاً اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، لا يزال النظام المصرفي الكويتي وقطاع الخدمات المالية ركيزة أساسية في اقتصاد البلاد، فضلاً عن كونه مساهماً حيوياً في الشبكة المالية الإقليمية والدولية.

وقالت جانا تريك، العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إن الدعم التنظيمي المتطور من بنك الكويت المركزي وقيادة القطاع الخاص يؤكد مكانة الكويت كمشارك فعال في الساحة المالية العالمية، واستعدادها لاغتنام الفرص والتعرف على التوجهات المستقبلية.

وأضافت: "يستكشف القطاع المصرفي الكويتي رحلته التحويلية، إذ يتبنى الرقمنة كمحفز لتعزيز الكفاءة والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. يمثل هذا التحول الاستراتيجي شهادة على قدرة القطاع على التكيف، كما يؤكد التزامه الثابت بالبقاء في طليعة المشهد المالي الديناميكي في المنطقة. إن النمو الملحوظ الذي شهدناه هو بمثابة مؤشر قوي على القوة التي تتمتع بها الكويت، مما يدل على قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والاستجابة لها عن طريق الازدهار والابتكار ".

تقرير الخدمات المالية، الذي يُعد بمثابة معاينة لتقرير: (التقرير: الكويت 2023) متاح الآن للاطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://oxfordbusinessgroup.com/reports/inside-look-financial-services-in-kuwait/

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حول مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها وجود في أكثر من 30 دولة، تغطي إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين. وهي شركة معترف بها دولياً بصفتها مزوداً مميزاً ومحترماً للمعلومات على أرض الواقع في الأسواق الأسرع نمواً في العالم، التي يطلق عليها الشريحة الصفراء، في إشارة إلى لون شركة OBG.

تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاع لفرص الاستثمار السليمة والقرارات التجارية؛ وذلك من خلال مجموعة منتجاتها، بما فيها: الأخبار، والرؤى الاقتصادية، واستطلاعات الرؤساء التنفيذيين التي تجريها مجموعة أكسفورد للأعمال، وفعاليات ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال; المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ ومطبوعات "التقرير"، بالإضافة إلى قسمها الاستشاري.

وتوفر مجموعة أكسفورد للأعمال بيانات الأعمال لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك مشتركيها المباشرين، ومشتركي داو جونز فاكتيفا، ومشتركي بلومبرج للخدمات المهنية، ومشتركي ريفينيتيف (تومسون رويترز سابقاً) في أيكون، وأكثر من ذلك.