إنشاء «مصنع ذكاء اصطناعي» جديد مدعوم بمنصة جيميني (Gemini) لدعم العمليات الذكية وتقديم تجارب ذات طابع مستقبلي للزوار

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة القدية للاستثمار وجوجل كلاود، اليوم، عن توسّع كبير في تعاونهما لإنشاء البنية الرقمية الأساسية لأحد أكبر المشاريع الترفيهية في العالم. وسوف تستفيد القدية من تقنيات جوجل كلاود لتشغيل وجهة ترفيهية عملاقة تمتد على مساحة تُعادل نحو ثلاثة أضعاف مساحة باريس، وذلك من خلال شركة Master Works بصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل.

ويعد مشروع القدية ركيزة أساسية ضمن رؤية السعودية 2030، الإطار الاستراتيجي الذي جرى إطلاقه في عام 2016 لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية والترفيه.

وفي حين أصبحت الوجهات الرئيسية مثل متنزه «Six Flags مدينة القدية» و«أكواريبيا» مفتوحة الآن أمام الزوار، تواصل مدينة القدية، التي تمتد على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً ويضم أكثر من 20 حياً، توسّعها الضخم لتتضمن ملاعب رياضية احترافية، ومناطق ألعاب، ومرافق ثقافية وفنية ضمن منظومة ترفيهية ذكية وموحدة.

وكجزء من هذا التعاون الموسّع مع جوجل، ستعتمد القدية على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود كمحرّك رقمي لعمليات المدينة، بما يوفر رؤى فورية حول مراحل البناء، وأنماط الطلب لدى الزوار، وكفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الحقيقي. ومن خلال تحليل هذه المؤشرات الحيوية أثناء حدوثها، ستتمكن القدية من العمل كمدينة ذكية متكاملة تستجيب بشكل فوري، مع تقليص زمن الحصول على الرؤى من أسابيع إلى دقائق.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار: "نهدف إلى تقديم تجربة رقمية سلسة تربط مدينة القدية بمحفظتنا الترفيهية المتنامية على مستوى المملكة. ومن خلال الجمع بين تقنيات جوجل كلاود وخبرة Master Works في التكامل، نعمل على بناء أساس قوي قائم على البيانات، يحوّل مشروعاً بهذا الحجم إلى واقع ذكي وقابل للإدارة لكل من المشغلين والزوار".

ويرتكز هذا التعاون على ثلاثة محاور تقنية رئيسية لتحقيق رؤية القدية:

مصنع ذكاء اصطناعي مدعوم بمنصة Gemini Enterprise Agent Platform : يمثل هذا المركز المخصص للابتكار بيئة متكاملة لتطوير وتوسيع أطر عمل ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً، بحيث تحوّل أنماط سلوك الزوار وإنفاقهم وتنقلاتهم إلى رؤى دقيقة تدعم تقديم تجارب شديدة التخصيص للضيوف. كما تتيح هذه المنظومة للقدية الانتقال من الأتمتة التقليدية إلى إدارة تنبؤية للحشود وتقديم تجارب ترفيهية ديناميكية مصممة وفق اهتمامات كل زائر.

الذكاء الاصطناعي الوكيل ( Q-Brain ): من خلال الاستفادة من نماذج Gemini ، ستتطور منصة Q-Brain ، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بمدينة القدية، لتصبح شريكاً تشغيلياً فعّالاً. وستُمكّن هذه المنصة فرق الإدارة والموظفين من الوصول إلى رؤى فورية وتنفيذ المهام بشكل مستقل، بما يسهم في تبسيط عمليات اتخاذ القرار المعقدة عبر مختلف مرافق الوجهة.

منصة بيانات موحّدة مبنية على BigQuery : ستعمل منصة البيانات المركزية الخاصة بالقدية كمصدر موحد للحقيقة، من خلال دمج البيانات من جميع الوجهات الترفيهية. كما ستوفر قدرات المعالجة عالية السرعة اللازمة لتشغيل مدينة ذكية بهذا الحجم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الرقمية لكافة الأصول.

من جانبه، قال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام جوجل كلاود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "من خلال دمج البنية التحتية العالمية واسعة النطاق لجوجل كلاود وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، تعمل القدية على بناء أساس يحوّل البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وتوفر منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة لدينا الابتكار اللازم لتقديم تجربة مستخدم رائدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الرقمية في جميع جوانب هذا المشروع الضخم، وبما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030".

وبصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل في المشروع، تضمن شركة Master Works تنفيذ هذه الحلول العالمية بسلاسة، وبناء بنية تحتية متكاملة ومرنة قادرة على تشغيل هذا النظام الترفيهي الضخم بكفاءة عالية.

نبذة عن شركة القدية للاستثمار

تُعد شركة القدية للاستثمار إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية السعودية 2030، ومن أبرز مكونات برنامج جودة الحياة. وتهدف الشركة إلى أن تكون منصة رائدة تقود المملكة في رسم ملامح مستقبل قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة عالمياً، من خلال الجمع بين الطموح والابتكار والشراكات الاستراتيجية.

ويُعد مشروعها الرئيسي، مدينة القدية، وجهة عالمية قيد التطوير تبعد نحو 40 دقيقة من الرياض، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تستقطب أكثر من 40 مليون زائر سنوياً، وأن تحتضن نحو نصف مليون نسمة.

لمحة عن جوجل كلاود

تقدّم جوجل كلاود حزمة متكاملة وقوية من تقنيات الذكاء الاصطناعي المُحسّنة — بما في ذلك بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، ونماذج رائدة مثل جيميني (Gemini)، وقدرات إدارة البيانات، وحلول أمان متعددة السُحب، وأدوات ومنصات للمطورين، بالإضافة إلى الوكلاء والتطبيقات، ما يمكّن المؤسسات من تحويل أعمالها في عصر الأنظمة الذكية الوكيلة. وتمثّل جوجل كلاود اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء ينتشرون في أكثر من 200 بلد ومنطقة حول العالم.

