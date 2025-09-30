المتحدث: الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني

الحدث: كلمة في المؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير 2025

التاريخ: 30 سبتمبر 2025

المكان: ​ مركز البحرين العالمي للمعارض – مملكة البحرين

الظهران - استعرض الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني، اليوم، تطورات التوسع الإستراتيجي للشركة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والذي يُسهم في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة. وفي كلمته خلال أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتكرير 2025 الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للتكرير، أكد القحطاني أيضًا على أهمية الابتكار التقني وتطوير مهارات القوى العاملة لتحقيق التحوّل في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والإسهام في أمن الطاقة، والمساعدة في خفض الانبعاثات.

وفيما يتعلق بالتوسع الإستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، قال القحطاني: "أرى تحوّلًا واضحًا في مسيرة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق: من رد الفعل إلى التحوّل، ومن التكيّف إلى الابتكار. ولذلك فإننا نرى أن التوسع الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق أمر ضروري لتنويع محفظتنا، واستخلاص قيمة أكبر، وتعزيز المرونة على المدى البعيد".

وأضاف: "لا يزال العالم بحاجة إلى المزيد من الطاقة، وحضورنا العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بدعم من الاستثمارات الإستراتيجية الخارجية، يعزز مكانتنا كشريك موثوق في مجالي التكرير والبتروكيميائيات. ومع توسّع محفظة أعمالنا في مجالات نامية مثل البيع بالتجزئة والوقود والتجارة، فإننا لا نزال واثقين من قدرتنا على الازدهار في عالم يزداد وعيه بشأن الكربون".

وبالنسبة إلى أهمية التقنية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، قال القحطاني: "تدعمنا أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، للعمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وأمانًا. وبحسب بحث أجرته ستاندرد آند بورز، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حققت الأصول المفردة تخفيضات في التكاليف بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، وزيادة في الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 3% إلى 8%، وتحسينات في كفاءة الطاقة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 8%".

وبشأن تطور القوى العاملة في أرامكو السعودية وتعاونها على الصعيد العالمي، قال القحطاني: "يظلّ رأس مالنا الأعظم هو كوادرنا البشرية. ومع تطور القطاع، تتطور قوانا العاملة على الصعيد العالمي أيضًا. ولذلك، نستثمر في أرامكو السعودية بكثافة في تطوير قادة المستقبل، وتزويدهم بمهارات وطرق تفكير جديدة تمكّنهم من القيادة في عالم طاقة أكثر تعقيدًا. وأعتقد أننا معًا، يمكننا الإسهام في بناء مستقبل موثوق ومرن ومستدام لهذا القطاع".

الجدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير يُعد حدثًا رائدًا على مستوى الشرق الأوسط يجمع المتخصصين ومؤسسات قطاع الطاقة العالمية لاستكشاف فرص التعاون والشراكات والاستثمارات، وتبادل المعرفة، والتعامل مع التحديات الحالية. ويجمع الحدث هذا العام أكثر من 5000 مشارك دولي، وأكثر من 150 متحدثًا، وأكثر من 80 عارضًا، لتعزيز الابتكار والنمو المستدام، والتميّز في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

