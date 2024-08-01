المملكة المتحدة، لندن: أعلنت الفورمولا إي أنها تجاوزت المليون متابع على تيك توك، ما يعزز مكانتها باعتبارها أسرع رياضة سيارات نمواً في العالم.

وأفادت الفورمولا إي، أول سلسلة سباقات للسيارات الكهربائية بالكامل في العالم، أنها وصلت إلى مليون متابع على تيك توك. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 235% في عدد متابعيها منذ بداية الموسم 10، حيث اكتسبت أكثر من 700 ألف متابع جديد. ويؤكد هذا الإنجاز على الاهتمام المتزايد ببطولة الفورمولا إي، وتفاعلها مع جمهور عالمي، وخاصة بين المشجعين الأصغر سناً، وهو مؤشر آخر على تسارع نموها.

وتعد منصة تيك توك، الوجهة الاجتماعية عبر الإنترنت للتفاعل مع جمهور أصغر سناً وأكثر تنوعاً من خلال محتوى ديناميكي وإبداعي، ما يجعلها أداة أساسية للتواصل مع الجيل القادم من مشجعي الفورمولا إي. ويدل الوصول إلى أكثر من مليون متابع على تفاني الفورمولا إي في توسيع حضورها الرقمي والتفاعل مع أعداد أكبر من فئة الشباب.

وأذهلت الفورمولا إي جمهور تيك توك بمزيج فريد من محتوى السباقات ولقطات الكواليس والاستخدام المبتكر للمنصة. ويسلط النمو بنسبة 235٪ في عدد المتابعين الضوء على التزام الفورمولا إي بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المعجبين وإبراز قيمها الأساسية المتمثلة في الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا.

تضم قاعدة المتابعين العالمية للفورمولا إي الآن قرابة 400 مليون معجب، مع 11 فريقاً و22 سائقاً من الطراز العالمي ضمن منافسات البطولة، كما أنها وجهة لأفضل المواهب في رياضة السيارات في العالم، ويشمل ذلك فريق السباق جاكوار تي سي إس ريسينج، ونيسان فورمولا إي، وتاغ هوير بورشه، ونيوم مكلارين فورمولا إي.

وكانت شعبية الرياضة قد ارتفعت خلال الموسم 10، حيث اجتذبت عدداً من المشاهدين أكثر من أي وقت مضى. كما تم تحطيم العديد من الأرقام القياسية في الموسم 10، ومن ضمن ذلك أعلى سرعة قصوى في السباق، وأعلى متوسط ​​سرعة لفة، وأكبر عدد من المتصدرين في السباق أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى عدد من ثلاث فئات للتجاوزات في معظم السباقات. وتستمر الفورمولا إي في الابتكار والريادة في عالم رياضة السيارات، ويؤكد وصول عدد متابعي تيك توك إلى مليون شخص على أن الفورمولا إي واحدة من أكثر بطولات السباق العالمية إثارة وتوجهاً نحو المستقبل.

وفي تصريح له، قال نيك سترودلي، المدير الرقمي في الفورمولا إي: "نحن على الطريق الصحيح لترسيخ مكانة الفورمولا إي باعتبارها رياضة السيارات الأكثر إثارة وإبداعاً للجماهير، إلى جانب كونها الرياضة الأكثر استدامة في العالم. يقدم لنا تيك توك منصة رائعة لمشاركة الإثارة التي تتميز بها الفورمولا إي، والتواصل مع جيل جديد من عشاق رياضة السيارات. إن الوصول إلى مليون متابع ومشاهدة هذا المستوى الكبير من النمو منذ بداية هذا الموسم هو دليل آخر على ذلك. كان هدفنا هو استخدام قوة هذه المنصة لاستقطاب قاعدة جماهيرية أصغر سناً وأكثر تنوعاً لهذه الرياضة ونشعر أننا نجحنا في تحقيق ذلك. نتطلع إلى مواصلة رفع المستوى بمحتوى مبتكر ومميز لجمهورنا العالمي".

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