• لا تزال مجموعة XC من فولفو من الطرازات المفضلة لدى العملاء في الإمارات

• تشهد شركة سيارات فولفو نموًا لافتًا في مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية

• شهدت مبيعات الفطيم للمشروعات التجارية – سيارات فولفو ارتفاعًا بنسبة 61.5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، اليوم عن ارتفاع مبيعات سيارات فولفو بنسبة 61.5٪ في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

عالميًا، لا تزال سيارات فولفو الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء وترتفع حصتها في السوق. وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة مبيعات السيارات الهجينة نحو 34% والسيارات الكهربائية بالكامل نحو 8% من إجمالي المبيعات، وقد تضاعفت هذه النسبة في الربعين الأخيرين. ومن المتوقع أن تنمو حصة تلك السيارات في السوق خصوصًا في ظل مساعي شركة فولفو لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى 150 ألف سيارة بعد انتهاء فصل الصيف. وترجح شركة سيارات فولفو استمرار وتيرة النمو في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل خلال العام 2022.

في الإمارات، توفر مجموعة فولفو XC المفضلة لدى العملاء سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والأنيقة والآمنة والمتعددة الاستخدامات والمتقدمة تقنيًا، ويعتبر طراز فولفو XC60 الأكثر مبيعًا لعام 2022 يليه طراز XC90 وXC40.

استحوذت سيارات فولفو الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل في الإمارات على نسبة %7.1 من إجمالي المبيعات في الربع الأول من عام 2022 بزيادة بلغت 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بالتزامن مع هذا النمو المتسارع، حازت شركة سيارات فولفو الإمارات للسنة الثانية على التوالي على جائزة نادي فولفو للتميز 2022، وتأتي هذه الجائزة في سياق تكريم علامة فولفو لوكلائها وموزعيها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذين حققوا نسبة مبيعات عالية وتميزوا في تقديم أجود الخدمات للعملاء. شاركت شركة سيارات فولفو في السنوات الأربع الماضية أهدافًا نوعية وكمية مختلفة وطلبت من 23 مستوردًا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بتحقيقها بهدف تحسين تجربة المستهلك.

في هذه المناسبة، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية: "نحن فخورون بالإعلان عن النمو الكبير الذي حققته الشركة مقارنة بعام 2021، وعن التقدير الذي حصلنا عليه من قبل الشركة الأم لالتزامنا الراسخ تجاه العلامة التجارية وعملائنا في الإمارات. وتواصل مجموعة الفطيم من خلال ريادتها وتركيزها المتواصل على العملاء بإثراء تجربتهم".

وتابع: "لم تكن الشعبية التي حظيت بها مجموعة XC في السنوات الأخيرة مفاجئة لفولفو الملتزمة باستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قطاع السيارات الكهربائية وترسيخ الاستدامة. وستواصل الشركة جهودها الآيلة إلى تحقيق المزيد من النمو عبر تقديم تجارب مميزة وعالية الجودة لعملائها وعروض سخية بأسعار تنافسية".

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لمحة عن المشروعات التجارية - فولفو

تعد الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو، وهي جزء من شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1985. وتمثل الشركة الحاصلة على أيزو 9001: 2008 العلامة التجارية لسيارات فولفو المشهورة عالميًا والمعروفة بإبداعاتها في السلامة والأداء البيئي والتصميم الاسكندنافي من خلال شبكة المبيعات وقسم ما بعد البيع في دبي وأبو ظبي.

تقدم الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو مجموعة كاملة من حلول التنقل المتميزة في القطاع تشمل سيارات السيدان (S60 وS90)، ومركبات الدفع الرباعي (XC40 وXC60 وXC90). وتعتبر رائدة في المنطقة بتبني أفضل ممارسات فولفو العالمية وقد قدمت أول معرض فولفو لتجربة البيع بالتجزئة في المنطقة وخدمة فولفو الشخصية - والتي تقدم نهجًا محوره الإنسان في المبيعات والخدمة.

لمزيد من المعلومات حول الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو، يرجى الاتصال على الرقم 8008823، أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.volvocars.com/ar-ae

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعد الفطيم للسيارات، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

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شادي فكري

مدير العلاقات الإعلامية والمؤثرين | IPN

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