منصة تريد بوينت الجديدة توفّر للوكلاء طريقةً جديدة ومبتكرة لشراء قطع غيار السيارات وبيعها للورش المستقلة

الإعلان عن إطلاق المنصة يأتي على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للوكلاء الذي الفطيم للسيارات ويسلط الضوء على إنجازاتها وأحدث خطواتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الفطيم للسيارات، وهي جزء من مجموعة الفطيم،عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة وجديدة كلياً تتيح للوكلاء من الشركات شراء قطع غيار السيارات الأصلية وأجزاء الهياكل والإطارات والبطاريات ومنتجات التشحيم، في إطار منهجيتها المتمحورة حول العملاء والتزامها بتعزيز مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال النقل. وتهدف بوابة تريد بوينت إلى توفير منصةٍ موحدة لتحسين عمليات الطلب والشراء وجعلها أكثر سهولة وراحة وشفافية، وتقديم نقطة وصول مشتركة لجميع علامات مجموعة الفطيم، بما فيها تويوتا ولكزس وفولفو وهوندا ودودج ورام وجيب.

وتسعى الفطيم للسيارات إلى الاستثمار بتقديم رحلةٍ رقمية سلسة لجميع شركائها، بما يتماشى مع خطة الإمارات في التحول إلى المدن الذكية وريادة مسيرة التحول الرقمي. وتساهم منصة تريد بوينت في توفير بيئةٍ آمنة تسهل عملية التعامل والتواصل بين الوكلاء والفطيم للسيارات. وتوفر منصة تريد بوينت خدمة توصيل حتى 4 طلبات يومياً خلال ثوانٍ من تسجيلها على المنصة إلى الشركات الشريكة مباشرةً، بفضل نظامها المتكامل مع أنظمة البنية التحتية الداخلية للشركة.

وتشمل بعض مزايا المنصة الإضافية توفير طرق دفع مبسّطة وتحليل عمليات البيع الفردية وإمكانية تعقب عمليات التوصيل بشكلٍ مباشر، بالإضافة إلى توفير معلومات مفصّلة عن المنتجات مع إرفاق صور واضحة لها لضمان التعرف عليها مباشرةً.

في غضون شهرين فقط، ساهمت منصة تريد بوينت في إنجاز 13,500 طلب حتى تاريخه لشراء وبيع 150 ألف قطعة، مع توفير وصول الوكلاء إلى أكثر من نصف مليون قطعة فريدة.

وجاء الإعلان عن إطلاق منصة تريد بوينت على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للوكلاء الذي تنظمه الفطيم للسيارات ويتناول الابتكارات المرتقبة في القطاع ويسلط الضوء على الأداء العام للشركة وإنجازات طاقم المجموعة خلال فعالية توزيع الجوائز. وحضر الفعالية 12% من أبرز الوكلاء في الإمارات من الفئات الذهبية والبلاتينية والفاخرة، والذين تعود شراكة بعضهم مع العلامات التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات إلى أكثر من عقدين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: "تتمحور منهجيتنا في الفطيم حول خدمة العملاء وتقديم أقصى درجات المهنية بما يضمن لنا مواصلة التوسع وتنويع خدمات التنقل التي نقدمها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ووكلائنا على حدٍ سواء. وتعزز منصة تريد بوينت مكانة المجموعة الرائدة من خلال رفد جهود الحكومة والقطاع في مسيرة التحول الرقمي، كما تلبي الطلب المتزايد في السوق على حلول النقل سهلة الوصول. ونهدف من خلال هذا الابتكار إلى تحقيق نمو مستدام عن طريق تقديم عمليات تتسم بالشفافية والاستمرارية. وتؤدي الفطيم للسيارات، باعتبارها شركةً رائدة في القطاع ووكيلة العلامات الأكثر شهرةً ورواجاً في السوق، دوراً هاماً في مكافحة المنتجات المزيّفة، وحماية العملاء من المخاطر المحتملة عند استخدام هذه المنتجات على الطرقات. كما نضمن من خلال هذه الخدمة تعزيز التقيد بالقوانين والأنظمة المعتمدة في القطاع".

وبسؤاله عن تجربته مع منصة الفطيم تريد بوينت، قال عثمان كناث من شركة سوبريم لتجارة قطع غيار السيارات: "استفدنا من السهولة والسلاسة التامة التي تقدمها هذه المنصة، ومن إمكانية إنشاء المستخدمين عدة حسابات مختلفة بطريقة مستقلة".

وبدوره، قال براسانا بينتو من شركة دبلن لقطع غيار السيارات: "تستخدم جميع فروعنا في الإمارات، وعددها 13، منصة تريد بوينت يومياً، حيث أثبتت المنصة فائدتها الكبيرة لنا لما تتيحه من وصولٍ سهل إلى جميع الشركات التابعة لعلامة الفطيم من مكانٍ واحد".

وبفضل محفظتها دائمة التوسع، والتي تتضمن عدداً من أبرز وأشهر العلامات التجارية في عالم السيارات، تشكل الفطيم للسيارات محطةً شاملةً ومتكاملةً تلبي مختلف احتياجات عملائها من الأفراد والشركات، وتُعدّ الفطيم للسيارات واحدةً من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، والتي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة من شأنها إثراء حياة المستهلكين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم كل يوم.

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نبذة عن الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

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