دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت الفطيم فولفو عن افتتاح أكبر صالات العرض الرئيسية التابعة للعلامة حتى اليوم على شارع الشيخ زايد في قلب دبي، في خطوة ترسي معايير جديدة لتجربة بيع السيارات الفاخرة في المنطقة، وتؤكد التزامها بالعلامة السويدية الشهيرة والعملاء.

وصُممت المنشأة الجديدة لتكون أكثر من صالة عرض تقليدية، إذ تشكل انعكاساً لفلسفة التصميم الاسكندنافية التي تنتهجها فولفو. وتشكل المواد الطبيعية المُستخدمة والإضاءة المدروسة والتصميم المكاني الهادئ والتجريبي عوامل تشجع الزوار على التفاعل مع العلامة وفق إيقاعهم الخاص، واستكشاف الحرفية السويدية في مساحات تحاكي مستوى الإتقان التي تتميز به طرازات العلامة.

وتتيح المنشأة الجديدة للضيوف استكشاف كامل مجموعة طرازات فولفو، بدءاً من السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، ووصولاً إلى أحدث السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل. كما تتيح الصالة إمكانية الاختيار من فولفو سيليكت (Volvo Selekt)، وهي تشكيلة مختارة من السيارات المستعملة المعتمدة والمعتنى بها وفق أعلى المعايير، والمدعومة بخدمات استشارية متخصصة ورعاية متكاملة لما بعد البيع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماركو ميلاني، مدير عام شركة الفطيم للمشروعات التجارية: "تجسّد صالة العرض الرئيسية الجديدة التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، وحرصنا على قيادة التحوّل نحو التنقّل الكهربائي. فهي ليست مجرد مساحة للبيع بالتجزئة، بل تقدّم تجربة متكاملة تُجسّد قيم فولفو القائمة على السلامة والاستدامة والتصميم الإسكندنافي".

ويمثّل افتتاح صالة العرض الرئيسية خطوة جديدة تعكس الزخم المتواصل الذي تشهده الفطيم فولفو في دولة الإمارات، مدفوعاً بتنامي الطلب من العملاء، والثقة المتزايدة بخطط العلامة للتحوّل نحو المركبات الكهربائية، إلى جانب رؤيتها لتطوير تجربة البيع والملكية على المدى الطويل.

ويأتي الافتتاح في توقيت مهم بالنسبة إلى سوق المركبات الكهربائية الفاخرة في دولة الإمارات. ومع تزايد إقبال المستهلكين على المركبات التي تجمع بين الأداء والتكنولوجيا والمسؤولية البيئية، يؤكد حضور الفطيم فولفو على شارع الشيخ زايد ثقتها طويلة الأمد بالسوق الإماراتي، ليس فقط من خلال المركبات التي تقدّمها، بل أيضاً عبر التجربة المتكاملة التي تحيط بها.

مستقبل السيارات الكهربائية

يتصدّر المنشأة الجديدة طراز فولفو ES90 الكهربائي بالكامل، في خطوة تمثّل محطة رئيسية ضمن استراتيجية فولفو للجيل القادم من المركبات الكهربائية. وتُعد هذه السيارة الفاخرة من أوائل الطرازات في المنطقة التي تستعرض فئة السيدان الكهربائية بالكامل، لتمنح السائقين في دولة الإمارات فرصة التعرّف عن قرب إلى ملامح الجيل القادم من التنقّل الكهربائي الفاخر وتجربته على أرض الواقع.

ويعتمد طراز ES90 على الجيل الجديد من البنية الكهربائية لدى فولفو، ويجمع بين مدى قيادة يصل إلى 620 كيلومتراًK بحسب اختبار المركبات الخفيفة المنظّم عالمياً (WLTP)K وتجربة قيادة متطورة تشمل نظام تعليق هوائياً نشطاً، إلى جانب ميزة Digital Key Plus المدعومة عبر تطبيق Volvo Car App. كما تتميز المقصورة الداخلية برحابتها وتصميمها العصري، مع شاشة مركزية قياس 14.5 بوصة مزوّدة بنظام معلومات وترفيه مدمج من Google، ويدعم Wireless Apple CarPlay، ومقصورة مكسوّة بجلد Nappa الفاخر، إضافة إلى مجموعة متكاملة من تقنيات السلامة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة التي تأتي ضمن المواصفات القياسية لجميع سيارات فولفو. ويشكّل طراز ES90 أيضاً أول سيارة من فولفو مزوّدة بتقنية 800 فولت، ما يتيح شحناً فائق السرعة من 10% إلى 80% خلال نحو 20 إلى 22 دقيقة، للارتقاء بمستويات الراحة والثقة وسهولة الاستخدام أثناء الرحلات الطويلة.

وقد أتقنت فولفو معادلة التوازن بين الأداء وتجربة القيادة الفاخرة من خلال هذا الطراز، الذي سيتوفر بثلاث فئات مع مستويات تجهيز متدرجة، إلى جانب لونين خارجيين جديدين هما Mulberry Red وSand Dune. وتبدأ الأسعار من 234,900 درهم إماراتي، شاملة ضمان البطارية لمدة ثماني سنوات، وخدمة صيانة لثلاث سنوات أو حتى 100 ألف كيلومتر، إضافة إلى بنية الشحن المنزلي.

ويتوفر طراز ES90 حالياً للمعاينة والتجربة في المعرض الرئيسي للفطيم فولفو على شارع الشيخ زايد في دبي، مع إمكانية حجز مواعيد لتجارب القيادة.

لمحة عن الفطيم فولفو

شركة المشروعات التجارية، التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، هي الوكيل الحصري لسيارات فولفو في دولة الإمارات منذ عام 1985. وتمثّل الشركة، الحاصلة على شهادة ISO9001:2008، سيارات فولفو الشهيرة عالمياً بابتكاراتها الذكية، ومعاييرها الرائدة في السلامة، وأدائها البيئي، وتصميمها الإسكندنافي، وذلك عبر شبكة متكاملة من خدمات البيع وما بعد البيع في دبي وأبوظبي.

وتوفر فولفو الإمارات باقة متكاملة من حلول التنقل الفاخرة، تتضمن مركبات من فئات السيدان (S90، وS90)، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV (XC40، وXC60، وXC90)، والكهربائية بالكامل (EX30، وES90، وEX90). وترى فولفو في المشروعات التجارية شركة رائدة وسبّاقة على مستوى المنطقة في اعتماد أفضل الممارسات المعتمدة من العلامة، حيث أطلقت أول صالة عرض في المنطقة وفق مفهوم Volvo Retail Experience، إلى جانب خدمة Volvo Personal Service التي تعتمد نهجاً يركّز على الإنسان في تجربة البيع وخدمات ما بعد البيع.

لمحة عن مجموعة فولفو للسيارات

تأسست فولفو للسيارات في عام 1927، وهي اليوم من أشهر علامات السيارات التي تحظى بثقة واسعة على مستوى العالم، بمبيعات تغطي أكثر من 100 دولة. وتُتداول أسهم فولفو للسيارات في بورصة ناسداك ستوكهولم تحت الرمز VOLCAR B.

وتتلخص رسالة فولفو في التركيز على السلامة ومنح الناس حرية التنقّل بأسلوب شخصي ومستدام وآمن، وهو ما يتجسّد طموحها للتحوّل إلى شركة متخصصة بالكامل في تصنيع السيارات الكهربائية، إلى جانب التزامها بمواصلة خفض بصمتها الكربونية، سعياً إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة بحلول عام 2040.

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعدّ "الفطيم للسيارات"، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة "الفطيم" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على الزبائن لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

