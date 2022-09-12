دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وعودة ازدحام السير على الطرقات، يتهافت الأهالي لإيصال أطفالهم إلى المدارس على الوقت. ومن هنا تستغلّ "الفطيم تويوتا" هذه المناسبة لتذكّر الأهالي وأولياء الأمور بأهميّة القيادة الآمنة على الطريق وبالخطوات العملية الواجب اتّخاذها للحفاظ على سلامتهم، فتؤكّد مرة جديدة أنّها الشريك الموثوق للزبائن على الطرقات.

أعلنت "الفطيم تويوتا" الشركة الرائدة في مجال السيّارات عن إطلاق مبادرة "العودة إلى المدارس بأمان" في دولة الإمارات بالتعاون مع شركة "دنلوب"، لتسلّط الضوء على أهمية فحص إطارات السيّارات وحمايتها واستبدالها مع بدء العام الدراسي الجديد، بعد القيادة على الطرقات خلال فصل الصيف الحار.

تنطلق الحملة بدءًا من 1 سبتمبر ولغاية 31 أكتوبر في كافة مراكز صيانة السيارات التابعة للفطيم تويوتا في الإمارات، وتتيح للزبائن فحص الإطارات مجانًا عند صيانة سيّارتهم، إلى جانب باقة من العروض والخدمات المجانية للسيّارة، والحسومات المميّزة على إطارات "دنلوب" الجديدة.

في إطار هذه الحملة، يستفيد الزبائن من خصم بنسبة 20% على طقم يشمل أربع إطارات "دنلوب"، وفحص الإطارات مجانًا، إلى جانب نفخ الإطارات بالنيتروجين مجانًا وفحص توازن العجلات.

تعليقًا على هذه المبادرة، قال آندرو لينفورد، مدير التجزئة في مجموعة الفطيم للسيارات: "مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة زحمة السير على الطرقات، تبقى سلامة الأطفال أولى أولويّات الأهالي على الطرقات. يشرّفنا التعاون مع دنلوب لإطلاق هذه الحملة المميّزة التي تهدف إلى مساعدة الأهالي في الإمارات على القيادة بأمان وبراحة بال. كما تعزّز هذه الحملة سمعتنا المرموقة كالشريك الأول الموثوق للسائقين على الطرقات في الإمارات، وتضمن قيادة آمنة للعائلات على إطارات سليمة في طريقهم إلى المدرسة أو إلى أي وجهة أخرى".

وتابع لينفورد قائلًا: "لطاما كانت الفطيم للسيّارات ريادية في تقديم الخدمات المدروسة والرائدة لزبائننا من خلال مراكزنا المجهّزة بأحدث المعدّات والتقنيات لصيانة السيارات. في هذا السياق، نعمل دوما من أجل الحفاظ على سلامة زبائننا الكرام وسيّاراتهم، ولا سيّما في أشهر الصيف الحارة. وبرأينا أنّ فحص الإطارات مع بداية العام الدراسي لا يقلّ أهميّة عن تأمين لوازم المدرسة الأخرى".

بحسب الخبراء في الفطيم تويوتا، لا يهمّ ما إذا كانت السيّارة مركونة في المرآب خلال أشهر الصيف الطويلة، أو تقضي ساعات طويلة على الطرقات خلال العطلة، فهي في الحالتَين بحاجة إلى صيانة شاملة قبل بدء المدرسة، وتُعتبر الإطارات من أهمّ القطع التي يجب فحصها. ومن علامات الإنذار الخطيرة التي يجب أن ينتبه إليها السائقون في إطاراتهم نذكر التشقّقات أو الخدوش أو ارتفاع سطح الإطار أو علامات التآكل أو الانتفاخات أو الاهتزازات أثناء القيادة.

لذا سيكون خبراء الإطارات والطاقم الفني في مراكز الصيانة التابعة للفطيم تويوتا على أهبّة الاستعداد لإطلاع السائقين على الخطوات الاستباقية التي يمكن اتّباعها للحفاظ على الإطارات، وتأمين فحوصات مفصّلة تساعد على رصد أي علامات للتلف. يشمل فحص الإطارات التأكّد من نوع الإطارات وحجمها وتصنيفها، وقياس عمق مداسها وضغطها، وتقييم حالة الإطارات وعُمرها.

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