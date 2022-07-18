دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزود الرائد للحلول الهندسية المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ريدينينت، تهدف إلى تعزيز أمن منظومة إنترنت الأشياء في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين في حماية شبكات كاميرات المراقبة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، واستجابةً إلى الحاجة الملحة لأداة مؤتمتة تكشف التهديدات المحيطة بكاميرات المراقبة بما يواكب متطلبات الشركات، في ضوء التطور المتسارع لكاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء وتصاعد وتيرة الهجمات الإلكترونية. وتُعد شركة ريدينينت واحدة من أسرع الشركات الناشئة نمواً في مجالي إنترنت الأشياء والأمن الإلكتروني وتتخذ من بنجالور في الهند مقراً لها، وتقدم حلولاً متخصصة ومتطورة في مجال أمن التكنولوجيا بما يشمل الأنظمة المدمجة وأجهزة إنترنت الأشياء مثل كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت ومسجلات الفيديو الشبكية وأجهزة استقبال نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية وعدادات الطاقة الذكية وغيرها. ويساعد حل تقييم المخاطر المؤتمت من ريدينينت في كشف الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في أجهزة إنترنت الأشياء. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "تشتهر شركتنا بتفوقها في مجال الصناعات التي تتطلب استخدام التقنيات العالية، وتقدّم اتفاقية التعاون مع ريدينينت دعماً أكبر للنهوض بأعمالنا. حيث نجحت ريدينينت في تطوير أول جهاز في العالم لكشف التهديدات الأمنية في شبكات كاميرات المراقبة بالشركات، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف توطيد علاقة التعاون معها وتعزيز ريادتنا في مجال الأمن الإلكتروني، بما يساعد الشركات على مواجهة التهديدات الأمنية ومواكبة متطلبات المستقبل الرقمي". وبدوره قال رازي حمادة، مدير عام التحول الرقمي لدى شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "يسرّنا التعاون مع ريدينينت والاستفادة من الحزمة المقترحة من الخدمات الأمنية المدارة التي تضمن تقييم البنية الأمنية لكاميرات المراقبة في الشركات التي نتعاون معها والحد بالتالي من مخاطر الهجمات الإلكترونية والتهديدات الداخلية فيها. ويسهل تركيب حلول ريدينينت في مواقع البنية التحتية الحيوية مثل المطارات ومحطات المترو وشبكات الكهرباء والمصارف وغيرها، والتي تُعد أكثر عرضة لمخاطر وتأثيرات الهجمات الإلكترونية". ومن جانبه قال السيد ديفيانشو، المدير العام لشركة ريدينينت: "تتخطى حلولنا إمكانات مكافحة التهديدات المعروفة والإعدادات الأمنية الخاطئة وتهديدات بروتوكولات الإنترنت، إذ تضمن كشف التهديدات غير الموثقة رغم عدم توفرها في معلومات النطاق العام. وتستطيع حلولنا كشف تهديدات عديدة بما في ذلك استخدام كلمات المرور الافتراضية والضعيفة أو خاصية وصول الضيف وهجمات الوسيط وسرقة البث وغيرها، كما توفر عمليات الفحص الحيادية للمعدات الأصلية من كاميرات متصلة بالإنترنت وشبكة أجهزة التسجيل الرقمية ومخططات توصيل الشبكات المعقدة، بما فيها عمليات الفحص المجمعة والموزعة وفق مجموعات". وتُعد الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، التابعة لمجموعة الفطيم، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة، وتحرص على الاستثمار في حلول الأعمال المستقبلية للشركات ومساعدتها على النمو وتعزيز أدائها وإحراز النجاح عن طريق توفير أفضل التجارب والبنى التحتية وتزويدها بالفرص المواتية بما يضمن تحويل الأفكار العظيمة إلى أعمالٍ مجزية. وتحظى الشركة بمسيرة حافلة تمتد لأكثر من 45 عاماً في دولة الإمارات بوصفها شركة هندسية وتكنولوجية متعددة التخصصات تنشط في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر. وتزود الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة، مع مجموعةٍ متنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وإدارة الطاقة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي. #بياناتشركات - انتهى - نبذة عن شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة تزود الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة. وتعمل الذراع الهندسية لمجموعة الفطيم، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي. وتواصل الشركة بنجاح تمثيل علامات تجارية عالمية ومميزة مثل أفترون وإيريديل وهيتاشي وجونسون كونترول وتوتو وإل إم وتوشيبا وروكا وكرانتز والكثير غيرها. وتعمل وحدة التقنيات في الشركة على توفير حلول أعمال متكاملة للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة؛ بما يشمل حلول الشبكات والاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية ومراكز الاتصال وتطبيقات الأعمال ونظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض ELV والحلول السمعية البصرية الاحترافية والخدمات المدارة. ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتتضمن قائمة شركائها أفضل جهات البيع بالتجزئة ضمن فئتهم مثل باناسونيك وألكاتل-لوسنت إنتربرايز وحلول مايكروسوفت للأعمال وغيرها الكثير، وتعمل الشركة حالياً في دولة الإمارات، وتملك مكاتب فرعية في باكستان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://afet.com/ لمحة عن مجموعة الفطيم تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم. إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها. تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: إمباكت بورتر نوفيلي | s.alusman@ipn.ae