استقبلت "مؤسسة الفطيم التعليمية" وفداً من حكومة مقاطعة تشيجانغ وأبرمت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد زيارة قامت بها "مجموعة الفطيم" إلى مدرسة هانغتشو الثانية للتعليم المتوسط في أبريل من هذا العام. وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الروابط بين مؤسسة الفطيم التعليمية وإدارة التعليم بمقاطعة تشيجانغ، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجهتين في القطاع التعليمي.

وضمت قائمة الشخصيات البارزة التي رحبت بالوفد الصيني كلاً من سعادة عمر عبد الله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفطيم" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية؛ وميره عمر الفطيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، والمديرة التنفيذية لمستقبل التعليم في شركة الفطيم للإدارة المدرسية؛ وفادي حمادة عضو مجلس إدارة مؤسّسة الفطيم التّعليميّة ورئيس مجلس إدارة مدرسة ديرة الدولية والمدرسة العالمية الأمريكية؛ والدكتورة فرح السرَّاج، المدير التَّنفيذيّ لمؤسَّسة الفطيم للإدارة المدرسي؛ وسيمون أكونور، مدير مدرسة ديرة الدولية والمدير التنفيذي للتعليم؛ وكيري روس، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الفطيم التعليمية؛ وكيفن لوفت، مدير المدرسة الأمريكية العالمية.

وتضمنت الزيارة جولة في مدرسة ديرة الدولية اطلع من خلالها الوفد الصيني على بعض النشاطات الطلابية وعلى البيئة التعليمية المميزة في المدرسة. وفي ختام الزيارة، أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، حيث وقعتها ميره عمر الفطيم كممثل عن مؤسسة الفطيم التعليمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم الدولي من خلال الاستفادة من القدرات الأكاديمية لثانوية هانغتشو الثانية في مقاطعة تشيجانغ، والمدرسة الصينية دبي، من جهة، والمدرسة العالمية الأمريكية، ومدرسة ديرة الدولية، من جهة أخرى.

وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على تسهيل الزيارات بين الطرفين وتفعيل أنشطة التبادل المعرفي، بالإضافة إلى إقامة برامج تعاونية للتطوير المهني للمعلمين، وتحديد سبل التعاون الأخرى الممكنة، في وقت ستخضع فيه الاتفاقية لعمليتي المراجعة والتطوير لضمان تلبيتها للاحتياجات المتغيرة للطرفين.

وقالت ميره عمر الفطيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، والمديرة التنفيذية لمستقبل التعليم في شركة الفطيم للإدارة المدرسية: "تعتبر مذكرة التفاهم خطوة مهمة لمؤسسة الفطيم التعليمية ومدارسنا – مدرسة ديرة الدولية والمدرسة العالمية الأمريكية. ويمثل تعاوننا مع ثانوية هانغتشو الثانية فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات وإمكانيات التطور الكبيرة التي حققها نظام التعليم في الصين، لا سيما في مجالات المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا".

وأضافت: "ستسهم هذه الشراكة في إثراء أساليبنا التعليمية، حيث ستقدم منهجيات ورؤى مبتكرة، بينما ستتيح للطلاب الصينيين تجربة النهج المتنوع الذي تتمتع به دبي. وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الدولية، لا سيما مع جمهورية الصين الشعبية، وتجسد التزامنا بدعم التعليم والابتكار. وهذه ليست إلا بداية لرحلة طويلة ومثمرة ستعود بالنفع على مدارسنا ومدارسهم، ونتطلع لرؤية ما سيعكسه هذا التعاون من أثر إيجابي في السنوات القادمة" معربة عن امتنانها لشو بيدونغ، نائب المدير العام لإدارة التعليم في مقاطعة تشيجانغ، والوفد الزائر على التزامهم بهذه الشراكة.

ومن جانبه، أشاد شو بيدونغ، نائب المدير العام لإدارة التعليم في مقاطعة تشيجانغ كـ "مؤسسة بارزة تتمتع بفلسفة تعليمية مستقبلية" تتماشى مع هدف تشيجانغ في تعزيز الابتكار في مدارسها، معرباً عن ثقته القوية بأن هذه الزيارة تمثل بداية لتعاون مثمر بين المدارس الأربعة المعنية، وقال: "نتطلع لأن نرى هذه المؤسسات التعليمية وهي تتبادل المعارف والخبرات ويتعلم بعضها من بعض، مما يسهم في تعزيز النمو والتطور المتبادل".

وضمت قائمة الوفد الزائر كل من شو بيدونغ، نائب المدير العام لإدارة التعليم في مقاطعة تشيجانغ؛ وتشنغ هواجون، نائب رئيس جامعة تشيجانغ للتكنولوجيا؛ وني تونغ، نائب مدير مكتب التعليم ببلدية وينتشو؛ وتشين هونغ، مدير قسم السياسات واللوائح في إدارة التعليم بمقاطعة تشيجانغ؛ ولان جينغ جينغ، مدير قسم التعاون الدولي والتبادل في إدارة التعليم بمقاطعة تشيجانغ ؛ وشين شي وي، المدير التنفيذي للمعهد المشترك بين جامعة نينغبو وجامعة أنجيه؛ ولي تشنغ، مدير المدرسة الصينية في دبي. وترأس شو بيدونغ الوفد بهدف الاطلاع على الممارسات الابتكارية والقيادة الاستشرافية في مؤسسة الفطيم التعليمية.

وتم إجراء جلسة نقاش ثنائية في جناح المدرسة المخصص لطلاب شهادة البكالوريا الدولية. وبعد كلمتين ملهمتين ألقاهما كل من ميره عمر الفطيم وشو بيدونغ، سلطت الدكتورة فرح السرَّاج الضوء على فرص التعاون بين الجهتين، فيما أكد سيمون أوكونور على أهمية المبادرات التي تنفذها مدرسة ديرة الدولية.

وتأتي الاتفاقية لترسخ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بتعزيز التعاون في مجال التعليم، حيث وقعت الدولتان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، لاسيما في مجال العلوم.

-انتهى-

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