دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزامها بفحص أنظمة العقوبات، أبرمت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع "إمل أناليتيكس" "AML Analytics"، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار والتحقق من صحة أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات، لضمان عمل أنظمة العقوبات كما يلزم.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لالتزام شركة الفردان للصرافة برفع معايير مكافحة الجرائم المالية في القطاع، وتسعى من خلالها الى تعزيز ممارساتها التجارية الأخلاقية والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ تدابير امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ((AML/CFT .

ويضمن اعتماد الفردان للصرافة على فحص تحليلات مكافحة غسيل الأموال كفاءة وفعالية أنظمة فحص العقوبات ومستويات PEP )الأشخاص المعرضين سياسيًا( الخاصة بها، بحيث تعمل حلول التكنولوجيا التنظيمية "RegTech " لدى "إمل أناليتيكس" على تحسين أنظمة الفحص والمراقبة، الأمر الذي سيساعد الشركة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتقليل من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن التأكد من وجود أنظمة كشف فعالة.

وبمناسبة هذه الشراكة، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تعتزم شركة الفردان للصرافة الاستثمار بشكل كبير في أحدث التقنيات والخبرات، والارتقاء بعملياتها وخدماتها إلى مستويات عالية". وأضاف قائلاً: "تمثل شراكتنا مع "إمل أناليتيكس" علامة فارقة في تأكيد التزامنا الدائم للحصول على أعلى معايير الامتثال على المستويين الإقليمي والعالمي."

ومن جانبه قال تيم هولدر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في "إمل أناليتيكس" : "يسعدنا في "إمل أناليتيكس" أن نعمل مع شركة الفردان للصرافة للمساعدة في الضمان والحرص على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نتطلع بشدة إلى العمل مع حسن الفردان وفريقه للمساهمة في تحقيق أهدافهم في مجال مكافحة الجرائم المالية."

تتعاون "إمل أناليتيكس" مع أكثر من 40 هيئة تنظيمية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم حلول متقدمة (SupTech) لفحص أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالكيانات الخاضعة للتنظيم والتحقق من صحتها كجزء من المراجعات الموضوعية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة والتي تمتلك إرثاً يمتد على مدار 50 سنة. وهي أحد الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي تغطي العديد من الأعمال مثل العقارات، والمجوهرات، والخدمات المالية.

يعود النجاح الذي حققته المجموعة إلى حد كبير إلى الفطنة التجارية والقيم الشخصية المتينة التي تبناها مؤسسها إبراهيم الفردان، الذي رسخ مكانته كتاجر لؤلؤ معروف في عام 1954. تفخر الفردان للصرافة التي تأسست عام 1971، بأنها تقدم خدمات عبر شبكة عمل تضم أكثر من 80+ فرعاً في كافة أنحاء الدولة. أما على الصعيد الدولي، فترتبط الفردان للصرافة بعلاقات متينة بأكثر من 150 بنك مراسل بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، والذي يجعلها الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة.

لمزيد من المعلومات عن الفردان للصرافة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alfardanexchange.com