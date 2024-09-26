الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة الفردان للصرافة عن إطلاق حملة ترويجية جديدة مميزة تهدف إلى منح تذكرتي سفر مجانيتين لاثنين من عملائها يومياً وذلك من 23 سبتمبر 2024 وحتى 10 نوفمبر 2024.

وتم إطلاق الحملة يوم 23 سبتمبر في المكتب الرئيسي لشركة الفردان للصرافة بمشاركة واحد من أقدم عملاء الشركة وأكثرهم ولاءً لها. وفي مفاجأة سارّة، قام ثاراناث راي، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، بإهداء تذكرة سفر مجانية إلى العميل كعربون تقدير له على ثقته المستمرة ودعمه لدار الصرافة العريقة على مدى السنوات. وقد حضر فعالية إطلاق الحملة عدد من المؤثرين والضيوف من مختلف الجنسيات في أجواء احتفالية مميزة.

تتاح المشاركة في هذه الحملة الترويجية لكافة العملاء الذين يجرون تعاملاتهم من خلال أي فرع من فروع الفردان للصرافة في دولة الإمارات، ليحصل الفائزون على قسائم تخوّلهم استبدالها بتذاكر الطيران إلى بلادهم أو إلى أية وجهة أخرى، الأمر الذي يجعل من الفوز فرصة لا تفوّت لكل من يتطلعون إلى السفر.

وفي تعليقه على الحملة قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "لا تقتصر غاية الحملة على تقديم تذاكر الطيران المجانية، بل تهدف إلى إظهار التقدير والعرفان لعملائنا على ثقتهم بنا طيلة عقود. ونرى في هذه الحملة وسيلة تمكننا من ردّ الجميل إلى عملائنا الكرام، وبخاصة أولئك الذين يعتمدون على خدماتنا للبقاء على اتصال مع عائلاتهم في وطنه.، فولاء عملائنا هو الأساس المتين لنجاحاتنا، ويسعدنا أن نتيح لهم فرصة فريدة للفوز بتذاكر الطيران التي تمكنهم من لقاء أحبتهم".

يمكن للعملاء المشاركة في هذه الحملة الترويجية بمجرد إنجاز تعاملات تحويل الأموال عبر أي فرع من فروع الفردان للصرافة في دولة الإمارات، حيث تعتبر كل معاملة فرصة للفوز. ويتم اختيار فائزين اثنين بشكل عشوائي يومياً طوال فترة الحملة.

نبذة عن الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، الشركة العائلية الرائدة في المنطقة والتي تمتلك إرثاً يمتد منذ عام 1954. انطلقت علامة الفردان من تقاليد الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ لتصل إلى عالم التجارة، حيث تقوم على أساس متين من الأمن والموثوقية. ومن خلال الاستفادة من المصالح التجارية المتنوعة للمجموعة والعمليات الناجحة في مجال العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية، تتمتع الفردان للصرافة بانتشار عالمي يعتمد على الثقة والمصداقية.

تأسست شركة الفردان للصرافة عام 1971، وقد حظيت بفرصة فريدة للمساهمة بدور بارز في دعم المجتمعات التي ساعدت في بناء الدولة، من خلال المساهمة في تحقيق الأحلام - سواء هنا أو في مختلف الدول التي تنتمي إليها.، نحن فخورون للغاية بخدمة المجتمع العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكتنا القوية التي تضم أكثر من 85 فرعاً في جميع أنحاء الإمارات. وبفضل روابطنا وعلاقاتنا المتينة مع أكثر من 150 مؤسسة تشمل البنوك العالمية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية، فإننا الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة القائمة على الثقة.

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