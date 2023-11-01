المنصة متاحة الآن لحاملي بطاقة ترافليز بلاس فيزا بلاتينيوم من الفردان للصرافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت شركة الفردان للصرافة، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لاطلاق واتاحة منصة "آني" للدفع الفوري التي تم إصدارها حديثاً للعملاء في الدولة .ونتيجة لهذه الشراكة، أصبحت شركة الفردان للصرافة أول شركة للصرافة تطلق هذه المنصة الرائدة كخطوة للارتقاء بالتحويلات المالية الرقمية. وتتاح منصة "آني" حاليًا لعملاء الفردان للصرافة الحاملين لبطاقة ترافليز بلاس فيزا بلاتينيوم ومستقبلاً لجميع عملائها.

وتمثل هذه المبادرة الاستراتيجية قفزة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اذ تم تصميم المنصة لاحداث تغيير ايجابي ملفت في كيفية إجراء المدفوعات الرقمية، مما يجسد التزام الفردان للصرافة الثابت لدعم مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.

وتقدم منصة "آني" للأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية فرصة تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة. وبموجب الشراكة، يمكن لعملاء الفردان للصرافة الحاملين لبطاقة ترافليز بلاس فيزا بلاتينيوم الاستفادة من مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل بتحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم.

كما تشتمل المنصة على وظائف أخرى، مثل "طلب تحويل الأموال"، وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين، بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة. وإضافة إلى ذلك، تدعم"آني" استخدام رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة.

وعبّر حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "يشرفنا التعاون مع الاتحاد للمدفوعات وأخذ زمام المبادرة كأول شركة صرافة تطلق منصة "آني" لعملائها. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذه الخطوة المبتكرة التي تعزز من المعاملات الرقمية الفورية وتقود الطريق نحو مجتمع غير نقدي، في سبيل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ودعم التحول الذكي الكامل والسريع في القطاع المالي."

ومن جانبه أضاف جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: "تعمل آني على تعزيز إمكانية الوصول الى خدمات رقمية تضمن لجميع الأفراد والشركات والهيئات الحكومية الاستمتاع بميزات المدفوعات الرقمية الفورية. ونحن واثقون تماماً بأن تعاوننا مع الفردان للصرافة، باعتبارها أحد الجهات الفاعلة الرئيسية لدينا، سيمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً في مجال الدفع الرقمي، كما يعد إطلاق آني خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمجتمع غير نقدي، ودفع الابتكار الرقمي والكفاءة المالية."

بالإضافة إلى إطلاق منصة "آني"، تواصل بطاقة ترافليز بلاس فيزا بلاتينيوم من شركة الفردان للصرافة تلبية احتياجات السفر المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء أكان ذلك لأغراض تجارية أو ترفيهية أو تعليمية أو محلية، كما يمكن للعملاء تحميل ما يصل إلى 20 عملة على البطاقة، وتأمين أسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية قبل السفر، والاستمتاع براحة التعامل بالعملة المفضلة لديهم في المؤسسات المعتمدة من فيزا.

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نبذة عن شركة الفردان للصرافة

تعد الفردان للصرافة أحد شركات مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة تعود جذورها الى عام 1954 والتي انطلقت أعمالها من الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ وصولاً الى الأعمال التجارية، وبنية على أساس متين من الأمان والثقة. وتشمل الأعمال التجارية المتنوعة للمجموعة وعملياتها الناجحة مجال العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية.

تأسست الفردان للصرافة عام 1971، وقد حظيت بفرصة فريدة للعب دور هام في دعم المجتمعات التي ساعدت في بناء هذه الأمة، و ساهمت في تحقيق أحلامهم في الدولة أو في أوطانهم، مما جعلها تنال مصداقية عالية.

وتقدم الفردان للصرافة خدمات عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 80 فرعاً في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أما على الصعيد الدولي، فلديها شراكات استراتيجية مع أكثر من 150 بنك بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، والذي يجعلها الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة.

لمزيد من المعلومات عن الفردان للصرافة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alfardanexchange.com