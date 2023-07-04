- تم الإعلان عن الشراكة في مدينة جنوة، الإيطاليا خلال المرحلة الأخيرة من ذي أوشن ريس "سباق المحيطات"

- سيشمل هذا التعاون مبادرات تتعلق بالاستدامة، بما في ذلك تعليم الكفاءات الشابة وتعزيز الرياضات المائية على البحر الأحمر

الرياض : أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، المطورة لأكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، اليوم الخميس عن شراكة استراتيجية مع شركة صناعة الأشرعة الرائدة عالمياً "نورث سيلز ".

ووفقاً لهذا التعاون، ستقوم شركة "نورث سيلز أباريل" بتزويد شركة "واما" – وهي العلامة التجارية المختصة بالرياضات المائية التابعة لــ "البحر الأحمر الدولية" –، بالملابس الرياضية لفِرَق العمل الخاصة بالإبحار والرياضات المائية، وسيشمل أيضاً البيع بالتجزئة، وتسويق البضائع. والعمل مع مجموعة "نورث سيلز أباريل" يشمل كذلك التكنولوجيا والابتكار والطائرات الشراعية "الكايت فويل" والملابس الرياضية المخصصة والأحذية والإكسسوارات، بالإضافة إلى العمل معاً في الفعاليات والمشاركة المجتمعية والالتزام المشترك تجاه حماية وتعزيز البيئة البحرية.

من جهته، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لــ "البحر الأحمر الدولية": "نسعى لتوفير قائمة متنوعة من أكثر الرياضات المائية العالمية في البحر الأحمر؛ لذلك نبحث عن شراكات نوعية مع الأفضل في هذا المجال. وتتمتع شركة "نورث سيلز أباريل" بسجل حافل، حيث قامت بتزويد الفِرَق الرائدة في أكبر مسابقات الإبحار في العالم بأفضل المعدات والأدوات الرياضية ذات الأداء العالي، بما في ذلك تعاونهم مع "ذي أوشن ريس" (سباق المحيطات)، ويهدف تعاوننا لأبعد من هذا، ليشمل دعم طموحنا في حماية محيطات العالم وتعزيزها بدءاً من سواحل البحر الأحمر ".

وقد أقيم حفل التوقيع بين "البحر الأحمر الدولية" وشركة "نورث سيلز أباريل" في المرحلة الأخيرة من سباق المحيطات المقام في مدينة جنوة الإيطالية، حيث تمثل "البحر الأحمر الدولية" شريك المشاريع المتجددة.

وتوفر مجموعة "واما كابسول" بالتعاون مع شركة "نورث سيلز" مجموعة شاملة من الملابس الرياضية لفِرَق العمل بالإضافة إلى الملحقات مثل حقائب الطاقم وحقائب الظهر وحقائب الكمبيوتر المحمول.

الاستدامة أولاً

إن التزام شركة "نورث سيلز أباريل" بالاستدامة يجعلها شريكاً مثاليا لـ"البحر الأحمر الدولية"، حيث إنها حاصلة على شهادة "B Corp"، ما يدل على التزامها بأعلى معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية. كما أنها كانت من أوائل الشركات التي وقعت مع تحالف "ميثاق الموضة Fashion Pact" الذي تحالفت من خلاله شركات الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة التي تُعنى بأهداف بيئية قائمة على أحدث الدراسات العلمية، وتم صُنع معظم منتجات شركة "نورث سيلز أباريل" من البوليستر والنايلون 96% من مواد معاد تدويرها، وتستخدم الشركة أكياساً قطنية عضوية وعبوات ورقية من مصادر معتمدة ومسؤولة في محلات تجزئتها.

هذا، وقالت ماريسا سيلفا، الرئيس التنفيذي لشركة "نورث سيلز أباريل": "يعد ساحل البحر الأحمر وجهة مثالية للإبحار، نظراً لما يتمتع به من مناخ مثالي ومناظر طبيعية خلابة، إذ تتيح لنا هذه الشراكة جلب هذه الرياضات الفريدة إلى المزيد من الناس في السعودية وعلى مستوى عالمي. ولا يقتصر ذلك على تزويد عشاق هذه الرياضات بأفضل المعدات والأدوات، ولكن عبر تسخير معرفتنا وخبرتنا المشتركة لتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضافت سيلفا: "إن طموح "البحر الأحمر الدولية" في ريادة السياحة المتجددة يتماشى مع مهمتنا في حماية محيطاتنا والدفاع عن القضايا الإيجابية من خلال حملات رفع الوعي المبتكرة، وسنعمل معاً عن كثب لإلهام الناس في جميع أنحاء العالم للمساعدة في إنقاذ بحارنا العزيزة".

وستسعى "البحر الأحمر الدولية" وشركة "نورث سيلز" لتحقيق رؤيتهما المشتركة في تعزيز الإبحار المستدام عبر الوجود المشترك في الفعاليات الكبرى وسباقات القوارب، بالإضافة إلى القيام بالمبادرات التي تُعنى بالمجتمع، ما يمّكن "البحر الأحمر الدولية" من الوصول لشبكة العملاء والمعجبين الكبيرة الخاصة بشركة "نورث سيلز" للإبحار والرياضات المائية والملابس الرياضية.

تعليم الأجيال القادمة

بالإضافة لذلك، ستدعم شركة "نورث سيلز" مبادرة "البحر الأحمر الدولية" لعلماء الأحياء البحرية الشباب، وهي مبادرة جديدة صُممت لرفع وعي زوار الوجهات السياحية المستدامة من الشباب والأطفال من السعودية ومن مختلف أرجاء العالم حول الطرق العديدة لحماية البيئة وتعزيزها.

وستتاح الفرصة لهؤلاء الزوار من الشباب للتعلم والمعرفة أكثر عن الابتكار المستدام والسياحة المتجددة وأهمية الحفاظ على المحيطات، وتتمثل مسارات رفع الوعي في 4 جوانب رئيسية: برنامج "كورال كاديتس" لرفع الوعي بالأنظمة البيئية للشعب المرجانية، وبرنامج "سمول بت مايتي" المخصص لرفع الوعي بالبوليبات المرجانية والمستعمرات والشعب المرجانية، وبرنامج "ماجيك مانغروف" المخصص لرفع الوعي بأهمية أشجار المانغروف، وبرنامج "ريد سي سوبر ستارز" المخصص لرفع الوعي بكائنات البحر الأحمر المهمة والنادرة كالسلحفاة صقرية المنقار وأبقار البحر والدلافين وغيرها.

ومن خلال برنامج "واما كورال كاديتس"، ستعمل شركة "نورث سيلز" عبر شراكتها مع "كورال جاردنيرز Coral Gardeners" للتخطيط لأنشطة استعادة المرجان كجزء من التزام شركة "واما" بالعناية بالبحار خلال أسبوع "كورال كاديت"، ويمكن لعلماء الأحياء الناشئين أيضاً المشاركة في الرحلات البحرية والرحلات القائمة على الأبحاث، ومقابلة خبراء الطيور المحليين الذين يراقبون مسارات طيرانها، ويدرسون الحيوانات المحلية، ويقومون بتوثيق نشاط صغار السلاحف واكتشاف المزيد حول حصاد بذور المانغروف.

من جهتها، قالت د. مريم فيكتشلو، رئيس الحوكمة في "البحر الأحمر الدولية": "بالإضافة إلى تميز "نورث سيلز أباريل" في الإبحار، فإنها تعكس إيماننا بالمسؤولية وتتماشى مع أهدافنا بالتعاون مع الشركات التي تقوم بأفضل عمل للحفاظ على الطبيعة".

وأضافت فيكتشلو:"بالنسبة لنا، لا نقف عند الحفاظ على عالمنا وطبيعتنا، ولكننا ملتزمون بإحداث فارق نحو الأفضل، وبصفتها شركة رائدة في صناعة الملابس الرياضية المستدامة وحاصلة على شهادة "B Corp"، ستوفر "نورث سيلز أباريل" دعماً حيوياً لجهودنا البيئية وتساعدنا على اتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو هذا الهدف".

وكانت شركة "واما" التابعة لـ "البحر الأحمر الدولية" قد أعلنت في وقت سابق عن معايير صارمة في جميع ما يتعلق بعمليات شراء الملابس والأدوات الرياضية، بالإضافة إلى اختيار الشركاء المناسبين لها، ما يعني العمل مع شركات ذات قِيَم مشتركة وملف استدامة فعّال وأوراق اعتماد متجددة، فضلًا عن الالتزام بالمشاركة المجتمعية، والتركيز على الشباب والابتكار بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير التصنيع.

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عن البحر الأحمر الدولية

البحر الأحمر الدولية (www.theredsea.sa) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حيا على أن إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ولدعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم الشركة بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحًا في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكارًا لتقديم المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.

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لمزيدٍ من المعلومات الرجاء التواصل مع:

ريم الجبرين: مدير للعلاقات العامة – reem.aljbreen@redseaglobal.com

عن “نورث سيلز أباريل"

احتضان روح المحيط

في عام 1957، شرع مؤسس شركة نورث سيلز لويل نورث في صنع أفضل أشرعة سباق شهدها العالم على الإطلاق. نجح، واستمر في إعادة تشكيل الإبحار كليًا. إرث لويل الدائم هو مزيج من التكنولوجيا الرائدة والمواد عالية الأداء، والتي حددت أول مجموعة ملابس تم إطلاقها في عام 1989. الهدف اليوم فيما يتعلق بالملابس المخصصة هو صنع أفضل المعدات المناسبة للأحوال الجوية الصعبة على هذا الكوكب، بينما تجلب مجموعات لايف ستايل روح المحيط إلى الشاطئ والمدينة. كجزء من رحلتنا لنصبح علامة تجارية إيجابية للمحيطات، نسعى جاهدين لاستخدام مواد مسؤولة بيئيًا تحقق التوازن بين الاستدامة والوظيفة والغرض، حتى نتمكن من رسم - وتوجيه - المسار إلى محيط أنظف وأكثر صحة، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.