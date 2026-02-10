دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ حصدت مجموعة الغرير تقدير "أفضل جهة عمل" في دولة الإمارات لعام 2026، ليكون هذا العام الرابع على التوالي الذي تنال فيه المجموعة هذا التقدير المرموق من معهد أفضل أصحاب العمل. وتعكس هذه الشهادة ثقافة الغرير المتمحورة حول الموظفين، والتي تستند إلى منظومة المجموعة المتكاملة من ممارسات إدارة الموارد البشرية، وأطر العمل الواضحة لترجمة قيمها المؤسسية إلى نتائج ملموسة، واستثمارها المستمر في تطوير الموظفين وتحسين مستويات عافيتهم.

ويُمنح هذا اللقب القيم عُقب تقييمٍ مستقل لأفضل الممارسات في الموارد البشرية، الذي يغطي ستة مجالات رئيسية، تشمل استراتيجية الموارد البشرية، وبيئة العمل، واستقطاب الكفاءات، والتعلم والتطوير، والتنوع والمساواة والشمولية، وعافية الموظفين. وأظهرت الغرير خلال التقييم توافقاً مستمراً بين استراتيجيتها للموارد البشرية وأولويات أعمالها، ونالت عنه هذا التقدير للعام الرابع على التوالي.

وبصفتها مؤسسة تضع الموظفين على رأس أولوياتها، تنطلق الغرير من ثقافة مؤسسية واضحة، وهي اغتنام الفرص الجديدة والتعاون من أجل التأثير والوفاء بالالتزامات، التي تمثل هوية المؤسسة وتحدد شكل عملها. وتسهم هذه القيم في تحفيز التعاون الفعال، وبناء شعور قوي بالمسؤولية والالتزام، تنعكس جميعها في عملية اتخاذ قرارات تستند إلى أهدافٍ واضحة، بما ينسجم مع الرؤية طويلة الأمد للمجموعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الغرير: "إن حصولنا على لقب أفضل جهة عمل للعام الرابع على التوالي يعكس ثقافتنا المؤسسية التي تضع موظفينا في صميم أولوياتها في مختلف أنشطة المجموعة؛ كما ترسم قيمنا الثقافية الأساسية ملامح قيادتنا وجهود تعاوننا وآليات اتخاذ قراراتٍ ناجحة. ويؤكد هذا التقدير مساعينا الحثيثة لمنح موظفينا بيئة داعمة تكافئ إنجازاتهم، وتتيح لهم فرصاً مستمرة للتطور والنمو".

ويعزز تقدير أفضل جهة عمل 2026 سجل المجموعة الذي أرسته من خلال تركيزها المستمر على موظفيها، لينضم إلى شهادة أفضل مكان للعمل®، مؤكدةً بذلك تركيزها المستمر على تعزيز الثقة والمشاركة وتجربة الموظفين في جميع أقسام الغرير.

ومع انتشار أعمالها في قطاعات وأسواق متعددة، تواصل الغرير الاستثمار في موظفيها وأفضل ممارسات بيئة العمل، مسترشدةً برسالتها الشهيرة "سعياً للأفضل".

لمحة حول مجموعة الغُرير:

تُعد مجموعة الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة وهي الأغذية والتطوير والنقل والبنية التحتية وإدارة العقارات. تأسست شركة الغُرير للاستثمار عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات. وأصبح اسم مجموعة الغُرير، ببدايتها المتواضعة وتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث دولة الإمارات ونهضتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 20 دولةً حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال رسالتها "سعياً للأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

لمحة حول معهد أفضل أصحاب العمل

معهد أفضل أصحاب العمل هي الهيئة العالمية الرائدة في تقدير التميز في ممارسات الموارد البشرية وتعزيزها لإثراء عالم الأعمال. ومن خلال برنامج أفضل جهة عمل، تحصل الشركات المشاركة على شهادة التقدير والاعتراف بها بوصفها جهة عمل متميزة. ويستند منح التقدير إلى المشاركة وإجراء تقييمٍ مستقل لأفضل الممارسات في الموارد البشرية، الذي يغطي ستة مجالات رئيسية تتضمن 20 موضوعاً، مثل استراتيجية الموارد البشرية، وبيئة العمل، واستقطاب الكفاءات، والتعلم والتطوير، والتنوع والشمولية، وعافية الموظفين.

وفي عام 2025، كرّم المعهد حوالي 2,500 مؤسسة في 131 دولة ومنطقة، نالتها عن ثقافاتها المؤسسية التي أثّرت إيجاباً على حياة أكثر من 14 مليون موظف على مستوى العالم.

