دبي : أعلنت "العين للتمويل"، شركة المساهمة الخاصة المتخصصة بتصميم وتقديم حلول تمويل بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لإطلاق قروض التجزئة و بطاقات الائتمان، في أعقاب تعاونها مع "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا التعاون مستنداً إلى خبرة "نتورك إنترناشيونال" في توفير حلول معالجة المدفوعات المتكاملة للمؤسسات المالية الصغيرة و المتوسطة في المنطقة, ومن خلال الاستفادة من حلول "نتورك إنترناشيونال" التي تشمل بنيتها التحتية المتطورة والمخصصة للمدفوعات الرقمية، وخدماتها التي تقدم قيمة مضافة وتخلق قنوات إيرادات جديدة وتضمن إدارة المخاطر، تتمكّن "العين للتمويل" من التحرر من إدارة آليات معالجة البطاقات، و التركيز على تمييز نفسها كلاعب رقمي رائد في سوق الإقراض ، دون القلق حول تكاليف إدارة العمليات التشغيلية للبطاقات.

وتقدم "نتورك إنترناشونال" حلول الدفع لأكثر من 200 مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشتمل حلول الشركة المتكاملة للبطاقات والمقدمة إلى "العين للتمويل" على خدمات عالية الجودة وذات قيمة مضافة على غرار بروتوكول الأمان 3D Secure؛ وخطط الدفع الميسر EPP في نقاط البيع، والتحكم بالبطاقة، وبرامج الولاء وستتمكن "العين للتمويل" أيضاً بفضل دعم "نتورك إنترناشيونال" من إصدار البطاقات بشكل مباشر بصيغة رقمية لاستخدامها ضمن "جوجل باي" و"أبل باي"، الأمر الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها الرامية لترسيخ مكانتها المتميزة في قطاع المدفوعات الرقمية.

لقد تميزت شركة "العين للتمويل" من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة, من قروض مقابل مستحقات نقاط البيع (POS), وتسهيلات تخصيم المقبوضات للقطاعات الطبية, إلى خدمات حسابات الشركات و الخدمات الرقمية , والآن ستتمكن "العين للتمويل" من التميز في مجال قروض التجزئة و اصدار بطاقات الائتمان من خلال تبسيط جميع عمليات مدفوعات الائتمان عبر منصة "نتورك إنترناشيونال" الرائدة في قطاع المدفوعات.

وفي هذا السياق، قال نافنيت ديف، المدير العام لمعالجة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا دعم ’شركة العين للتمويل‘ بابتكارات سباقة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي ينطوي على أهمية عالية في العمليات التجارية، الأمر الذي يمكنها من تزويد عملائها بتجربة ميسرة، وتبسيط النشاطات التجارية اليومية لتعزيز أرباحها مستقبلاً".

وأضاف: "شهدنا خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولاً جذرياً في نظرة العملاء لشركات الخدمات المالية، الأمر الذي فرض حاجة ماسة لتعزيز الكفاءة الرقمية. وتحتاج منظومة تمويل الأفراد لوجود شركات مثل ’شركة العين للتمويل‘ لتولّي زمام المبادرة عبر إطلاق حلول مبتكرة ومنح عملائها خدمات تضيف القيمة على تجربتهم، و في الوقت ذاته تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ضمن شتى مفاصل عملها".

من جانبه قال عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة العين للتمويل: "تمثل شراكتنا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ إنجازاً آخر في مسيرة شركتنا وجهودها الحثيثة لدعم اقتصاد دولة الإمارات، من خلال منهجية عمل مبتكرة تركز على العملاء وتراعي احتياجات الأعمال، ولاشك أن ’نتورك إنترناشيونال‘ تعد أفضل مزود للخدمات الداعمة للتجارة والمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات وتعمل في ضوء هدف محدد وواضح المعالم".

وأضاف: "نتوقع ارتفاع الطلب على البطاقات الائتمانية في السنوات القادمة، لاسيما مع سعي حكومة دولة الإمارات الدؤوب لتيسير المدفوعات الرقمية في الدولة، من خلال تطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية لقبول المدفوعات وإقرار تشريعات وقوانين داعمة لهذا القطاع".

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نبذة عن نتورك انترناشيونال

تجمع "نتورك انترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.