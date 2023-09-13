العلا، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة العلا للتطوير، -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية مؤخرا لافتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" وسط مدينة العلا في العام 2025.

وقع الاتفاقية من جانب شركة العلا للتطوير سعادة العضو المنتدب للشركة الأستاذ نايف الحمدان، فيما مثل ماريوت الدولية في التوقيع الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط في ماريوت الدولية السيد سانديب واليا، وجرى التوقيع في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر أن يُقام فندق "أوتوغراف كولكشن" على مساحة 22,635 متراً مربعاً في وسط مدينة العلا، بجوار متحف العلا، ومقابل سوق المزارعين. وتتضمن مخططات الفندق إنشاء 250 غرفة متضمنة عدداً من أجنحة الضيافة، ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية بما في ذلك أربعة مطاعم، ومنتجع صحي، وحمام سباحة، ومركزاً للياقة البدنية، ومركز أعمال، ومرافق اجتماعات ومساحة مخصصة للمتاجر.

من جانبه قال سعادة العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير الأستاذ نايف الحمدان: "يسعدنا أن نعقد شراكة مع ماريوت الدولية لافتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" في العلا. ويتماشى هذا التعاون مع هدفنا المعني في تعزيز قطاع الضيافة والسياحة والعقارات في العلا، وتقديم تجربة لا تُنسى لزوارنا. حيث تلتزم شركة العلا للتطوير بدعم إرث العلا الفريد، وتاريخها وجمالها الطبيعي من خلال التنمية المستدامة، وسوف تسهم مشاريع الشركة في تحقيق التنويع الاقتصادي والأهداف السياحية للمملكة، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية السعودية 2030 – وهذا الاستقطاب خطوة جديدة في هذا الاتجاه".

وأعرب الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ماريوت الدولية السيد سانديب واليا عن اعتزازه بالشراكة مع شركة العلا للتطوير، وقال: "يسعدنا العمل مع شركة العلا للتطوير على افتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" في وجهة مثيرة وجاذبة للمسافرين العالميين في السعودية. ونتطلع إلى بناء هذه العلاقة مع شركة العلا للتطوير ومواصلة دعم نمو قطاع السياحة في السعودية."

وعن فنادق "أوتوغراف كولكشن" قال نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية الأستاذ شادي الحوش: "تتميز فنادق "أوتوغراف كولكشن" بمبانٍ منسقة تحتفي بالفردية، وتتناغم مع العلا بشكل مثالي بما تمنحه من إحساس فريد بالمكان والتاريخ. ونتطلع إلى تقديم منظور متميز في التصميم والضيافة لهذه المنطقة الثرية”.

وتضمّ محفظة "أوتوغراف كولكشن" حتى الآن أكثر من 290 فندقًا حول العالم. ويمثل كل فندق منها رؤية إبداعية مميزة وتصميما متفرداً، مما يجعل كل فندق ذي طابع خاص. وتقدّم فنادق "أوتوغراف كولكشن" -التي يتم اختيارها بعناية لمزاياها المتأصلة- لحظات غنية وغامرة تترك بصمة دائمة.

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حول ماريوت الدولية:

تتخذ ماريوت الدولية من مدينة بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وهي مدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز (MAR) وتشمل محفظتها مجموعةً متنوعةً من ما يقرب 8,600 منشأةً فندقية تحت 31 علامة تجارية مميزة منتشرة عبر 139 دولة وإقليم. تُدير ماريوت فنادقها وتمنح الامتيازات و تراخيص ملكية منتجعات الاستجمام في جميع أنحاء العالم. تقدّم الشركة برنامجها المتميز للسفر، Marriott Bonvoy®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.marriott.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاتصال بنا عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام عبر عنوان@MarriottIntl.