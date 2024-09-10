أعلنت "ليتويل" (LETOILE)، سلسلة متاجر العناية بالجمال العالمية الشهيرة متعددة القنوات، عن افتتاح أحد أكبر متاجرها في دولة الإمارات العربية المتحدة في "دبي فستيفال سيتي مول"، الوجهة المميزة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في دبي، وذلك في إطار توسعها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تقدم "ليتويل"، الرائدة في مجال تجارة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجمال، مجموعة واسعة من العلامات التجارية بأسعار مختلفة، ويشغل متجرها الجديد في "دبي فستيفال سيتي مول" مساحة 1800 متر مربع، حيث يعرض تشكيلة واسعة من أجود أنواع العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية بالشعر والعناية بالجسم والعديد من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى باقة متنوعة من المنتجات المُصنعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وسويسرا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان وكوريا واليابان وغيرها.

تضم محفظة "ليتويل" أكثر من 1,000 علامة تجارية فاخرة مثل شانيل، لانكوم، سان لوران، هند العود، زيرجوف، شيسيدو، كلارينس، موغلر، لوريال باريس، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة في السوق، بما في ذلك 200 علامة تجارية جديدة وحصرية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مثل أنطونيو ماريتي، دولتشي ميلك، فيليب بلين، أكرو، كوليستار، أرتديكو وأيزنبرغ.

تحرص "ليتويل" على إحاطة عملائها بالرعاية والاهتمام عبر توفير موظفين على درجة عالية من الخبرات والتدريب العالمي، ما يمنح المتعاملين استشارات شخصية فريدة تساعدهم على اختيار المنتج المثالي الذي يناسب احتياجاتهم وأذواقهم الفردية. وتكتسب تجربة التسوق الشاملة في متجر "ليتويل" المزيد من المتعة بتقديم خدمات (3Axe): دروس المكياج، فحص البشرة، بالإضافة إلى علاجات الوجه والشعر وورش عمل وتدريبات لتعلم كيفية صناعة العطور. ولإثراء تجربة التسوق في "ليتويل"، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتذوق القهوة وتناول بعض المخبوزات في مقهى مميز يقع داخل المتجر.

وبهذه المناسبة، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: "نرحب بافتتاح متجر "ليتويل" ليكون إضافة جديدة إلى مجموعتنا المميزة من العلامات التجارية وعروض التجزئة في دبي فستيفال سيتي مول. ونحن على ثقة بأن الخبرات الغنية التي تتمتع بها هذه العلامة الشهيرة ستستقطب إليها الكثيرين من عشاق العناية بالجمال، خاصة في ظل الطلب المتنامي على مختلف أنواع مستحضرات التجميل، والتركيز المتزايد على الاستهلاك الواعي. ونحن سعداء برؤية علامة عالمية أخرى تحقق النجاح والازدهار في دبي فستيفال سيتي مول، ونتطلع إلى الترحيب بالعديد من العلامات الأخرى خلال الأشهر المقبلة."

من جانبه، قال آرسني فولدين، الرئيس التنفيذي لشركة ليتويل في منطقة الخليج: "لدى "ليتويل" خططٌ لافتتاح المزيد من المتاجر في مواقع رئيسية في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك الرياض والدوحة وأبوظبي، حيث سيعمل كل منها على تجسيد ذات الالتزام بالفخامة والجودة والتنوع والخدمة الشخصية المميزة التي تشتهر بها متاجر "ليتويل".

تشتهر "ليتويل" عالمياً بتجارة منتجات العناية بالجمال، وتمتد خبرتها على مدى 30 عاماً، ولديها أكثر من 1,000 متجر، ونحو 17,000 مستشار تجميل محترف، وبرامج ولاء فريدة من نوعها، وتمتلك واحدة من أكبر منصات منتجات التجميل عبر الإنترنت في أوروبا وآسيا، بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية متعددة القنوات على الموقعين (letoile.ae) و(letoile.qa)، وتطبيقات مميزة على (أندرويد وآي او اس)، وجميعها تقدم منصة شديدة التنافسية في القطاع بما توفره للعملاء من تصفح سلس ومريح ومجموعة واسعة من المنتجات للشراء، إلى جانب خدمة توصيل هي الأسرع من نوعها في المنطقة.

لمحة حول الفطيم للإنشاءات

الفطيم للإنشاءات هي شركة مسجلة ومُدارة محلياً، تختص في مجال البناء والمقاولات المدنية، وتسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها، مما يضمن بناء علاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على الطرفين. وتتمتع الفطيم للإنشاءات بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عاماً، وتضم محفظتها المتنامية مجموعة متنوعة من المشاريع، مثل تشييد المباني ونمذجة معلومات المباني والهندسة المدنية وإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل قطاعات البنى التحتية الصناعية، والتجارة، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه والسياحة، والطاقة، والنفط والغاز، والإسكان.

وتتعاون الفطيم للإنشاءات في مشاريعها مع العملاء وفرق التصميم في الشركة لتقديم حلول قابلة للبناء وفعالة من حيث التكلفة باستخدام تقنيات مبتكرة عند اللزوم. وتملك الفطيم للإنشاءات سجلاً حافلاً في تنفيذ المشاريع الضخمة في دولة الإمارات، بما في ذلك جميرا النسيم وأبراج البحر وأبراج مرسى دبي وجامعة نيويورك ومستشفى الجليلة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العالمية الحائزة على جوائز، مثل مقر مجموعة بيئة ومشاريع مختلفة تابعة لمجموعة إعمار.

دبي فستيفال سيتي مول

يُعد دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات التسوق في دبي وأشهر المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم العقارية حيث نجح باستقطاب أكثر من 23 مليون زائر في عام 2023. ويحتضن المول أكثر من 400 متجر لعلامات تجارية رائدة في مجال الموضة والجمال، ومن ضمنها ذا إيديتورز ماركت وآتش آند أم وواتسونز، ونايكي وأديداس وسيفورا وماك كوزميتكس وغيرها، إلى جانب متاجر الديكورات الداخلية مثل ايكيا وايس.

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول وجهة مثالية لرواد المطاعم في فستيفال باي بفضل الإطلالة الخلابة للواجهة المائية واحتوائه على أكبر ركن للمطاعم والمقاهي في دبي، حيث يضم المول 50 مطعماً ومقهى، ويتيح للضيوف مجموعة من تجارب الطعام المتنوعة المقدمة من أشهر العلامات، بما فيها جو آند ذا جوس، وليتو، وإي إل آند إن، وكاراكي لاونج، والمطاعم المرخصة، بما في ذلك السيف دبي، وهيليباد من فروزن تشيري.

ويمكن للضيوف الاستمتاع خلال الشتاء بأجمل التجارب الغامرة التي تقدمها ذا باي باي سوشال، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من عروض المأكولات المشروبات ومنافذ بيع القهوة ومناطق العلامة والتحف الفنية التفاعلية وسط أجواء حيوية ومساحات خضراء.

كما يحتضن دبي فستيفال سيتي مول صالة ڤوكس سينما متعددة القاعات؛ وباونس إكس، أول منتزه للقفز الحر في العالم، وعرض "تخيل" العالمي الذي حقق أرقاماً قياسية؛ ومدينة الألعاب الداخلية فابي لاند، وجهة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 70,000 قدم مربع؛ وليو ولونا، وهالو بارك وجو سكيت، الوجهات العائلية المتكاملة.

ويركز المول على تقديم تجارب استثنائية، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي تشمل محطات شحن السيارات الكهربائية وإيزي تاكسي داخل المول وخدمة ركن السيارات ومحطات شحن بطاقة نول، بالإضافة إلى مايد، سفير السعادة الشخصي في المول والمسؤول عن تقديم مساعدة مخصصة للارتقاء بتجربة التسوق.

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