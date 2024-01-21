دبي الامارات العربية المتحدة: افتتح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس اندكس القابضة، شركة المنصّة المتكاملة لإقامة وتنظيم المعارض" في العاصمة السعوديّة الرياض، وهي إحدى المكاتب الإقليمية لاندكس القابضة الإماراتية، وذلك في مركز الرياض الدوليّ للمؤتمرات والمعارض. حيث ستقوم اندكس من خلال هذا المكتب بإثراء قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة وإحداث نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات في كافة محافظات المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار ازدهار وتوسّع قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية مستعينة بالخبرات الإماراتية في هذا القطاع.

وتمتلك "اندكس للمؤتمرات والمعارض" تاريخاً عريقاً في قطاع تنظيم الفعاليات يمتد لنحو ثلاثة عقود منا الزمن، بالإضافة إلى مركزها الجغرافيّ المميز وعلاقاتها المتينة مع العديد من البلدان. حيث تنظّم اندكس سنويّاً أكثر من 45 مؤتمر ومعرض عالمي في الإمارات وكافة أنحاء العالم.

وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات الإماراتية والعربية من بينهم الدكتور زياد اللاحم، رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان، البروفيسور خليل العيسـى الرئيس السابق لمجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان، د.مشاري بن فرج العتيبي، رئيس مؤتمر ومعرض مكة الدولي لطب الأسنان، عضو لجنة التعليم بالفيدرالية الدولية لطب الأسنان، عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد العلمي العالمي لطب الاسنان GSDA (إيدك دبي)، والدكتورة نهاوند ثابت استشاري طب وجراحه الفم والأسنان وعضو بمجلس الاتحاد العالمي لطب الأسنان مسؤل القاره الافريقيه.

ولطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حليفاً مركزيّاً للمملكة العربيّة السعوديّة من خلال مدّ جسور التّعاون والتّرابط لتعزيز هذه التوأمة، وتبادل الخبرات. حيث تعكس هذه الخطوة الهادفة التزام "اندكس" بتعزيز العلاقات الاقتصاديّة القويّة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعوديّة.

وتعتبر العلاقات الإماراتيّة السعودية نموذجاً فريداً على الخريطة الدولية، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوّة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتشهد تطوراً مستمراً بفضل العزيمة الصادقة والمتبادلة بينهما حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز استثمار مكامن المملكة كقوة استثماريّة وإلى تحقيق التنمية الاقتصادية انطلاقاً من رؤية ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، "المملكة العربية السعودية 2030". وتمتلك كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية العديد من المقومات الهامّة لتعزيز أواصر التّعاون الثنائيّة، والتي ساهمت بدورها في إحداث تنوع وفتح فرص جديدة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية.

ويعتبر سوق المؤتمرات والمعارض من القطاعات المربحة والمهمّة في نجاح اقتصادات الدّول حيث بلغت قيمة السوق العالميّ لتنظيم المعارض للعام 2022 نحو 19.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليحقق نحو 60.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1٪ خلال الفترة من 2022 وحتى 2030. وتتصدر اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض القطاع كعنصر أساسي في دفع عجلة نمو الصناعة حيث بلغت قيمة الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن فعالياتها للعام 2023 نحو 35.8 مليار دولار أمريكي، مما يبرز أهمية توفير سوق مستدام لجميع المعنيين، ويساهم في تعزيز فرص عمل العديد من القطاعات كالضيافة والسياحة والنقل وغيرها.

من جانبه قال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس اندكس القابضة: "تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيّة طموحة لتعزيز التعاون المتبادل بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض. وتسعى اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض لمواصلة مسيرتها في التوسّع وتشكيل مستقبل قطاع تنظيم الفعاليات، مستلهمة نهجها هذا من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستند إلى أسس راسخة من الأخوة، والرؤى المشتركة، والمواقف المتينة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية."

علاوةً على ذلك، تعتبر هذه الخطوة جزءاً من المحرّكات الرئيسيّة لتنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، حيث يعد السوق السعودي واحداً من أهم الأسواق في المنطقة، وتعد المملكة العربيّة السعوديّة الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى الدول العربية والثالث على مستوى العالم. وتعدّ تأكيداً للروابط الوثيقة بين البلدين، والتي تقوم على أسس الأخوّة وتعتبر تجسيداً حيّاً ونموذجاً لعلاقات التعاون البناء على الصعيدين الخليجي والعربي، تدفعها العزيمة الصادقة من قيادتي البلدين، لتعزيز أواصر التواصل وتأسيس شراكة استراتيجيّة تشمل جميع ميادين التنمية.

وتتضمن الفعاليات الأخرى التي تنظمها اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض كلاً من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي، الحدث الرائد على مستوى العالم والمتخصص في طب الأسنان، بالإضافة إلى مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر – دبي ديرما الحدث المتخصص بعلاج الأمراض الجلدية وتقديم العلاجات التجميلية على مستوى عالمي، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات، أكبر فعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخصصة في صناعة الأدوية.

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