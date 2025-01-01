المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، عن تعيين السيدة نور عبدالله الكوهجي رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في الشركة اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024. تتمتع السيدة نور الكوهجي بأكثر من 13 عامًا من الخبرة الواسعة في مجال المالية والاستراتيجيات الاستثمارية، حيث تمتلك سجلًا حافلًا في تطوير الاستراتيجيات المالية والتخطيط، بالإضافة إلى خبرتها المتعمقة في إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية. تعد السيدة نور من الخبراء المتميزين في الإشراف على محفظة الاستثمارات ووضع استراتيجيات مالية مبتكرة تعزز الأداء المالي للمؤسسات. إن انضمامها إلى فريق سيعزز من قدرات الشركة في تحقيق أهدافها المالية والاستثمارية على المدى الطويل، ويعكس التزام الشركة بتعزيز النمو المستدام وتحقيق التميز المالي.

شغلت السيدة الكوهجي قبل انضمامها إلى شركة العرين القابضة عدة مناصب رئيسية، كان آخرها منصب المدير المالي في شركة انفراكورب لأكثر من أربع سنوات، كما شغلت منصب المدير المالي الأول في مجموعة جي إف إتش. والتحقت السيدة نور الكوهجي في بداية مشوارها المهني بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) في إمارة دبي قبل أن تنتقل إلى البحرين, حيث طورت مهاراتها وخبرتها في التدقيق, الاستراتيجيات المالية والاستثمارية.

وتحمل السيدة الكوهجي درجة الماجستير بامتياز في إدارة الأعمال من جامعة دي بول، كما حصلت على مؤهل محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في التجارة، تخصص اقتصاد من جامعة كونكورديا في كنادا.

وبهذه المناسبة، صرحت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة، بالقول: "يسرنا الإعلان عن تعيين السيدة نور الكوهجي بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وانضمامها لفريق الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، ونحن على ثقة تامة في الاستفادة من خبراتها المهنية في الارتقاء بمسيرة شركة العرين القابضة".

من جانبها، علقت السيدة نور الكوهجي بالقول: "يشرفني أن أكون جزءًا من شركة العرين القابضة وأن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وإدارة الاستراتيجيات المالية للشركة". وأضافت: "أتطلع للمساهمة الفاعلة بالعمل مع فريق شركة العرين القابضة نحو تحقيق مزيد من النمو التميز، وتعزيز مكانة الشركة بصفتها أحد الشركات الرائدة في القطاع العقاري في مملكة البحرين".

الجدير بالذكر، أن شركة العرين القابضة تعتبر إحدى الشركات الرائدة في القطاع العقاري في مملكة البحرين، وتدير حالياً المخطط الرئيسي لمشروع العرين الذي يعتبر وجهة راقية رائدة للمعيشة والضيافة والترفيه والأعمال، حيث يضم مدينة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع و1.5 مليون متر مربع من المساحة المبنية، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 25,000 شخص.

نبذة حول شركة العرين القابضة:

شركة العرين القابضة هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية. مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، تسعى شركة العرين القابضة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وتعرض محفظة المشاريع المتنوعة للشركة خبرتها ورؤيتها لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.

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