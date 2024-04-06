مصر: أعلنت شركة "العربية مصر" اليوم عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول.

جدول الرحلات من وإلى مدينة اسطنبول، اعتباراً من 6 أبريل 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم E5 987 القاهرة 11:15 اسطنبول 14:30 إيرباص 320 الثلاثاء/الخميس E5 988 اسطنبول 15:20 القاهرة 16:30 إيرباص 320 الثلاثاء/الخميس E5 987 القاهرة 09:55 اسطنبول 13:10 إيرباص 320 السبت E5 988 اسطنبول 14:00 القاهرة 15:10 إيرباص 320 السبت

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة اضافية مع أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين القاهرة واسطنبول عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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