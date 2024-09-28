رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات جديدة تربط مطار رأس الخيمة الدولي بمطار موسكو دوموديدوفو الدولي.

واعتباراً من 27 ديسمبر 2024، ستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، مما يعزز الرحلات المباشرة بين المدينتين. وستوفر هذه الرحلات المنتظمة للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة لتخطيط رحلاتهم بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء.

وتسهم الرحلات الجديدة في دعم حركة السفر والسياحة بين المدينتين، فضلا عن توفير خدمة أكثر راحة وانتظاماً، مما يتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بتجربة سفر موثوقة.

جدول الرحلات من وإلى موسكو، اعتباراً من 27 ديسمبر 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة الأربعاء، الجمعة، الأحد إيرباص A320 23:05 موسكو 18:20 رأس الخيمة G9 830 الأربعاء، الجمعة، الأحد إيرباص A320 06:25 رأس الخيمة 23:55 موسكو G9 831

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى موسكو مباشرةً من رأس الخيمة، مما يؤكد التزامنا المستمر بتطوير شبكة وجهاتنا الدولية من الإمارة. وتساهم هذه الخدمة المنتظمة إلى موسكو في دعم الرؤية الاستراتيجية لامارة رأس الخيمة في تنمية قطاع السياحة والسفر، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المدينتين".

وأضاف: "نتطلع قدماً إلى الترحيب بمسافرينا على متن هذه الخدمة الجديدة، و تقديم خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لاستكشاف المعالم السياحية الفريدة التي تتمتع بها كلتا المدينتين".

وتوفر شبكة "العربية للطيران" الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت. وتؤكد الخدمة الجديدة التزام "العربية للطيران" بدعم قطاع الطيران والسياحة في رأس الخيمة، وتعزيز ربط الإمارة بالأسواق الدولية الرئيسية من خلال رحلات منتظمة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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