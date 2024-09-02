الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة من الشارقة إلى العاصمة البولندية وارسو. وستبدأ الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار وارسو شوبان اعتباراً من 20 ديسمبر القادم وبمعدل 5 رحلات أسبوعية.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا اضافة مدينة وارسو الى شبكة وجهاتنا المتنامية في اوروبا وكوجهة ثانية جديدة لنا في بولندا بعد كراكوف. وتتيح الرحلات الجديدة لعملائنا خيرات سفر سلسة ومباشرة بين الشارقة ومدينة وارسو الغنية بتاريخها وثقافتها. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملاءنا بأفضل خيارات السفر الجوي لاستكشاف وجهات جديدة بغرض السياحة أو العمل على حد سواء. كما ونتطلع قدماً إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا والاستمتاع بجمال مدينة وارسو".

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة من الشارقة إلى وارسو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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