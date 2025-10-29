رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بدء رحلتها الأسبوعية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة ايكاترينبرج في روسيا. في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران”: "يسعدنا إضافة ايكاترينبرج إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من رأس الخيمة، ما يعكس التزامنا المستمر بتوفير خيارات سفر أوسع لعملائنا وتقديم تجربة مريحة وقيمة. كما تساهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين دولة الإمارات وروسيا".

وبالإضافة إلى الخدمة الجديدة إلى ايكاترينبرج، تُسيّر "العربية للطيران" رحلات منتظمة ومباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو، مما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات والمرونة للسفر بين البلدين سواء بغرض العمل أو السياحة.

ويضم أسطول مجموعة "العربية للطيران" طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين رأس الخيمة وايكاترينبرج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

