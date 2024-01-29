الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا. وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي في كراكوف يومياً واعتباراً من 29 يونيو 2024.

جدول الرحلات من وإلى كراكوف، اعتباراً من 29 يونيو 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة يومياً إيرباص A320 13:05 كراكوف 09:00 الشارقة G9 730 يومياً إيرباص A320 21:35 الشارقة 13:55 كراكوف G9 731

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يمثل إطلاق الرحلات المباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف في بولندا إضافة هامة لشبكة وجهاتنا المتنامية، حيث تؤكد هذه الخطوة عزمنا مواصلة تزويد المسافرين بخيارات سفر مدفوعة بالقيمة المضافة وإلى وجهات عالمية جديدة ومتميزة".

وأضاف قائلاً: "نحرص في ’العربية للطيران‘ على توفير تجارب سفر معقولة التكلفة، وتزويد المسافرين بفرص إستثنائية للسفر المتكرر بغرض الترفيه أو العمل. كما ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة الى مدينة كراكوف الساحرة والمعروفة بتاريخها الغني ومشهدها الثقافي الغني".

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات ايرباص A320 وA321 ، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وكراكوف عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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