الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين مدينة الشارقة والعاصمة الأفغانية كابول. وستربط الرحلات المباشرة الجديدة مطار الشارقة الدولي بمطار كابول الدولي يومياً، اعتباراً من 10 يناير 2024.

جدول الرحلات من وإلى كابول، اعتباراً من 10 يناير 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة يومياً إيرباص A320 07:50 كابول 04:25 الشارقة G9 718 يومياً إيرباص A320 12:05 الشارقة 08:50 كابول G9 719

وبهذه المناسبة قال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تعد إضافة كابول إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة، دليل على التزامنا المستمر بتزويد عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات بخيارات جديدة للسفر الجوي بالإضافة إلى استكشاف وجهات جديدة والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي نقدمها".

تشغّل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321 neo-LR، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه".

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وكابول عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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