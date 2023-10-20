الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي في مصر بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

جدول الرحلات من وإلى الجيزة، اعتباراً من 6 ديسمبر 2023 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة الأثنين/الثلاثاء/الأربعاء/الجمعة/ السبت إيرباص A321/A320 22:10 الجيزة 19:55 الشارقة G9 343 الأثنين/الثلاثاء/الأربعاء/الجمعة/ السبت إيرباص A321/A320 04:10 الشارقة 22:50 الجيزة G9 344

في هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا الجديدة من مطار الشارقة الدولى إلى مطار سفنكس الدولي في مدينة الجيزة التاريخية في مصر حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملاءنا برحلات جديدة مناسبة وتوفير تجربة سفر جوي مميزة".

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

تشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة اكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة والجيزة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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