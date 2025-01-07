الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أنطلاقا من الشارقة. وستبدأ الخدمة الجديدة في 30 يناير بين مطار الشارقة الدولي ومطار أديس أبابا بولي الدولي، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

جدول الرحلات من وإلى أديس أبابا، اعتباراً من 30 يناير 2025 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 738 الشارقة 21:25 أديس أبابا 00:40 إيرباص A320 الثلاثاء/ الخميس/ السبت G9 739 أديس أبابا 01:30 الشارقة 06:40 إيرباص A320 الثلاثاء/ الخميس/ السبت

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": " يسرنا إضافة أديس أبابا إلى شبكة وجهات "العربية للطيران" المتنامية. ويؤكد إطلاق الخدمة الجديدة التزامنا بتعزيز التواصل ودعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وإثيوبيا. ومن خلال توسيع وجهاتنا إنطلاقا من الشارقة، نسعى إلى تعزيز قطاعي التجارة والسياحة مع الاستمرار في تقديم خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة لعملاءنا".

تمثل إضافة الخدمة الجديدة إلى أثيوبيا على حرص "العربية للطيران" في دعم النقل الجوي بين الإمارات وأفريقيا، مما يسهم في تقديم فرص جديدة للسياحة والتجارة والاستثمار.

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً يضم 81 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران" "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم بين المدينتين عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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