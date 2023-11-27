بمعدل 4 رحلات أسبوعية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى جزيرة بوكيت الساحرة في تايلاند انطلاقاً من إمارة الشارقة.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار بوكيت الدولي في تايلاند بمعدل 4 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 15 ديسمبر 2023. وستمنح هذه الخطوة المسافرين المزيد من خيارات السفر الجوي المريحة ومعقولة التكلفة لاستكشاف إحدى أشهر الوجهات في جنوب شرق آسيا.

جدول الرحلات من وإلى بوكيت، اعتباراً من 15 ديسمبر 2023 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة الأثنين/الأربعاء/الجمعة/ الأحد إيرباص A321 07:55 بوكيت 22:30 الشارقة G9 687 الأثنين/الثلاثاء/الخميس/ السبت إيرباص A321 12:45 الشارقة 08:45 بوكيت G9 688

في هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا إضافة بوكيت إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، والتي ستعزز حضورنا في السوق التايلاندي. وستعكس هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتزويد المسافرين بخيارات سفر متنوعة تشمل طيفاً من الوجهات العالمية الرائعة فضلا عن توفير تجارب سفر سلسة ومريحة واستثنائية".

تعتبر بوكيت، أكبر جزيرة في تايلاند، وجهة سياحية مميزة تشتهر بشواطئها الجذابة ومياهها الصافية ومشهدها الثقافي النابض بالحياة. تقع بوكيت في بحر أندامان، وتوفر للسياح مجموعة متنوعة من التجارب المتنوعة، بدءًا من الأسواق المزدحمة وحتى شواطئ كاتا وكارون الهادئة.

تشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة اكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه".

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وبوكيت عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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