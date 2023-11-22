الخدمة الجديدة المباشرة تربط مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن اطلاق أول رحلة مباشرة من رأس الخيمة في دولة الإمارات إلى كوزيكود الواقعة بولاية كيرلا في الهند.

وأقيمت قبيل انطلاق الرحلة مراسم احتفالية في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور عدد من الشخصيات، بمن فيهم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة؛ وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية؛ وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ فضلاً عن الشركاء التجاريين وغيرهم من الضيوف الكرام.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة: "إن إطلاق هذه الرحلة الجديدة يؤكد التزام رأس الخيمة بتطوير قطاع الطيران وتعزيز ربط الإمارة بوجهات متنوعة. وتتوافق خدمة العربية للطيران الجديدة مع رؤيتنا لتطوير السفر الجوي الإقليمي والدولي في رأس الخيمة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع السياحة لدينا. ومن خلال توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لكل من المجتمع الهندي المتنامي والقطاع السياحي النابض في إمارة رأس الخيمة، نهدف إلى جذب المزيد من الزوار لتجربة العروض الفريدة التي توفرها الإمارة".

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا أن نبدأ خدمتنا الجديدة بين رأس الخيمة وكوزيكود، مما يعزز شبكة وجهاتنا المتنامية ويتيح لنا تزويد عملائنا بخيارات سفر بأسعار معقولة. وتؤكد إضافة هذه الوجهة الجديدة على التزامنا بتقديم خيارات سفر مريحة وذات قيمة عالية بين المدينتين، وتعكس العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين".

وستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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