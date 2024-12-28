رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: بدأت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسير أولى رحلاتها المباشرة بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي، مما يعزز شبكة وجهاتها المتنامية.

تنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، مما يعزز النقل الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا. واحتفاءً بهذه المناسبة، أُقيم حفل افتتاحي في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور ممثلين عن "العربية للطيران" وهيئة مطار رأس الخيمة الدولي.

جدول الرحلات من وإلى موسكو، اعتباراً من 27 ديسمبر 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة الأربعاء، الجمعة، الأحد إيرباص A320 23:05 موسكو 18:20 رأس الخيمة G9 830 الأربعاء، الجمعة، الأحد إيرباص A320 06:25 رأس الخيمة 23:55 موسكو G9 831

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا تسير الرحلة الأولى بين رأس الخيمة وموسكو والتي تعكس التزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لعملائنا، فضلا عن دعم نمو السياحة والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا".

وتوفر شبكة "العربية للطيران" الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت.

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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