رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين رأس الخيمة وطشقند، عاصمة أوزبكستان، بالإضافة إلى ضمّ طائرة جديدة إلى أسطول الشركة في رأس الخيمة.

وسوف تربط الرحلات الجديدة والمباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار إسلام كريموف طشقند الدولي كل يوم جمعة، وذلك ابتداءً من 27 ديسمبر الجاري.

وهنا جدول الرحلة من وإلى طشقند اعتباراً من 27 ديسمبر 2024 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 902 رأس الخيمة 09:10 طشقند 13:20 إيرباص 320 الجمعة G9 903 طشقند 14:40 رأس الخيمة 17:10 إيرباص 320 الجمعة

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران: "يسرنا توسيع نطاق عملياتنا انطلاقاً من رأس الخيمة من خلال إضافة طشقند إلى شبكة وجهاتنا المتنامية. تعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير عروضنا السياحية من رأس الخيمة، ومواصلة تقديم خيارات سفر جوي موثوقة وبأسعار معقولة لعملائنا ".

وأضاف: "تأتي إضافة الوجهة الجديدة عقب إطلاق الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو مؤخراً، مما يعكس التزامنا بتزويد المسافرين بخيرات سفر مريحة ووجهات مميزة لاستكشافها، مباشرةً من رأس الخيمة".

ومع إضافة طشقند إلى شبكة وجهات "العربية للطيران"،أصبحت الناقلة الآن تخدم ثماني وجهات إنطلاقا من رأس الخيمة بما في ذلك القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو. وبالإضافة إلى ذلك، تسيّر الشركة حالياً رحلات مباشرة إلى طشقند من الشارقة وأبوظبي.

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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