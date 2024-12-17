الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق وجهتها الجديدة التي تربط بين الشارقة وسوتشي في روسيا.

وستنطلق الرحلات المباشرة الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوتشي الدولي، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 يونيو 2025.

جدول الرحلات من وإلى سوتشي، اعتباراً من 27 يونيو 2025 (وفقاً للتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 440 الشارقة 08:35 سوتشي 11:30 إيرباص A320 الاثنين/الأربعاء/الجمعة G9 441 سوتشي 12:30 الشارقة 17:15 إيرباص A320 الاثنين/الأربعاء/الجمعة

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرّنا إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهتنا الجديدة سوتشي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق رحلاتنا المسيّرة إلى روسيا وترسيخ العلاقات القوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا. وتعكس هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع فضلا عن المساهمة في نمو السياحة والتجارة بين البلدين. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة إلى سوتشي".

وتُعدّ سوتشي المدينة الروسية السادسة التي تسيّر "العربية للطيران" رحلاتها المباشرة إليها من الشارقة، وذلك بعد موسكو وكازان وسمارا وأوفا ويكاترينبورغ. وتسيّر الشركة أيضاً رحلات مباشرة من دولة الإمارات إلى روسيا، بما في ذلك رحلاتها بين رأس الخيمة وموسكو وكذلك بين أبوظبي ويكاترينبورغ. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام "العربية للطيران" بتوسيع شبكة الربط بين دولة الإمارات وروسيا وتعزيز السياحة والتجارة والتبادل الثقافي بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أنّ "العربية للطيران" تملك أسطولاً حديثاً يتألف من 79 طائرة إيرباص من طرازي "A320" و"A321"، وهي من الطائرات الحديثة ذات الممرّ الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. ولضمان تجربة سلسلة وممتعة للمسافرين على متن طائرات "العربية للطيران"، توفر الشركة خدمة "سكاي تايم" المجانية لمشاهدة الأفلام أثناء الرحلة وخدمة "سكاي كافيه" لتناول الطعام على متن الطائرة بأسعار معقولة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

ويمكن للمسافرين اليوم حجز رحلاتهم المباشرة من الشارقة إلى سوتشي عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز الاتصال أو وكلاء السفر.

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