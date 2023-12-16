الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "العربية للطيران"، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أولى رحلاتها إلى جزيرة بوكيت في تايلاند، حيث أقامت الشركة حفلاً بهذه المناسبة في مطار الشارقة الدولي. وحضر الحفل مجموعة من الضيوف بينهم كبار المسؤولين الإداريين في مطار الشارقة الدولي؛ وسعادة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية؛ وسعادة خانين بوني أسوبات، القنصل العام لتايلاند في الإمارات العربية المتحدة، وممثلو "العربية للطيران".

وبهذه المناسبة قال السيد عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": " يسرنا إطلاق أولى رحلات العربية للطيران إلى واحدة من أروع الوجهات السياحية في العالم، بوكيت. كما نتطلع إلى تعزيز شبكة وجهاتنا وتقديم أفضل خيارات سفر لعملائنا بأسعار معقولة. وتعكس الوجهة الجديدة التزامنا بتوفير خدمات القيمة المضافة للمسافرين فضلا عن تعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين".

تقع جزيرة بوكيت، أكبر جزيرة في تايلاند، في بحر أندامان؛ وهي ملاذ استوائي مميز يشتهر بشواطئه الجذابة ومشهده الثقافي والفني النابض بالحياة. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار بوكيت الدولي في تايلاند بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.

تشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات مؤلفاً من 72 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه". وعلاوة على ذلك، سيتسنى للمسافرين أيضاً كسب وتحويل والاستفادة من نقاط الولاء من خلال برنامج الولاء المبتكر والسخي "Air Rewards".

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وبوكيت عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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