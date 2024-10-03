رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين رأس الخيمة وجدة في المملكة العربية السعودية.

واعتباراً من 15 ديسمبر 2024، ستنطلق الخدمة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع، مما يوفر للمسافرين مزيد من الراحة والمرونة للسفر المباشر بين المدينتين.

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا استئناف رحلاتنا المباشرة من رأس الخيمة إلى جدة، احدى الوجهات الرئيسية في المملكة العربية السعودية. وتعزز الرحلات الثلاث الأسبوعية التزام "العربية للطيران" بتطوير عملياتها من رأس الخيمة والمساهمة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية للامارة. كما ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا والاستمرار في تقديم خيارات سفر مريحة ومدعومة بالقيمة المضافة".

وتوفر شبكة "العربية للطيران" الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية تشمل القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت، بالإضافة إلى الوجهة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا إلى موسكو. وتوصل العربية للطيران توسيع شبكة وجهاتها مباشرة من رأس الخيمة إلى وجهات دولية عديدة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة من رأس الخيمة إلى جدة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

-انتهى-

#بياناتشركات