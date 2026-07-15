الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تدشين رحلاتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو، مما يمثل خطوة جديدة في استراتيجية توسعها المستمر في أوروبا.

وتسير الخدمة الجديدة بين الشارقة والعاصمة الإيطالية روما بمعدل خمس رحلات أسبوعية، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وبأسعار مناسبة، ويعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات وإيطاليا، بالإضافة إلى دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين.

واحتفالاً بإطلاق الوجهة الجديدة، أقيمت مراسم تدشين في كل من مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو الدولي.

وشهدت المراسم التي أقيمت في مطار الشارقة الدولي، حضور السيدة فرانشيسكا ديل أبا، نائبة القنصل العام الإيطالي في دبي؛ وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي؛ وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي؛ وسعادة عادل العلي، المدير التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ إلى جانب كبار المسؤولين في الشركة.

وكما أقيمت مراسم استقبال في مطار روما فيوميتشينو احتفاءً بإطلاق الخدمة الجديدة، بحضور مسؤولي المطار وممثلي مجموعة العربية للطيران، وذلك بمناسبة تدشين أولى الرحلات المباشرة التي تربط بين الشارقة وروما.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية من خلال إطلاق خدمتنا الجديدة المباشرة بين الشارقة وروما. وتُعد إيطاليا من الأسواق المهمة ضمن شبكة العربية للطيران في أوروبا، حيث يأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة ليعزز حضورنا في السوق الإيطالية، ويوفر لعملائنا خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة وبأسعار تنافسية. ونواصل التزامنا بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية من خلال خدمات موثوقة وذات قيمة مضافة، وتعزيز التواصل بين الأفراد وقطاع الأعمال والثقافات عبر مختلف الوجهات التي نخدمها."

قال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي” : يمثل إطلاق الرحلات المباشرة إلى العاصمة الإيطالية روما خطوة جديدة في مسيرة مطار الشارقة نحو توسيع حضوره في الأسواق الأوروبية، بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر، ويلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن خيارات أكثر تنوعاً وسهولة. وتكتسب روما أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الأوروبية التي تجمع بين العمق التاريخي والنشاط الاقتصادي والسياحي، ما يجعلها إضافة نوعية إلى شبكة وجهاتنا الدولية، كما يعكس رؤيتنا المستمرة في تطوير شبكة وجهات مطار الشارقة بما ينسجم مع الطلب المتنامي على السفر، ويضمن للمسافرين تجربة متكاملة ترتكز على الكفاءة، وسهولة الوصول، وجودة الخدمات."

وقال إيفان باساتو، الرئيس التنفيذي لقطاع الطيران في شركة مطارات روما: "يسهم إطلاق الخدمة الجديدة بين الشارقة وروما في تعزيز شبكة الرحلات الدولية لمطار روما فيوميتشينو، وترسيخ دوره كمركز رئيسي يربط بين إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط. وتُعد الشارقة ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتميز بموقع مميز يقطنه الملايين. ويسهم تدشين الرحلة الجديدة لـ"العربية للطيران" في توسيع فرص السفر إلى شبه الجزيرة العربية، وتعزيز الربط الجوي مع سوق رئيسية لمدينة روما، حيث تجاوز عدد المسافرين بين روما وشبه الجزيرة العربية مليوني مسافر خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بعام 2024.”

ويُعزز إطلاق وجهة روما شبكة وجهات "العربية للطيران" المتنامية إلى أوروبا انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم حالياً ميلانو بيرغامو، وميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ووارسو مودلين، ولندن غاتويك، وروما، مما يُؤكد التزام الشركة الراسخ بتعزيز السفر الجوي بين دولة الإمارات وأبرز الوجهات الأوروبية.

وتُسيّر "العربية للطيران" رحلاتها الجديدة إلى روما على متن أحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo، التي تتميز بمدى تشغيلي أطول وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، مما يعزز التزام الناقلة الراسخ بالكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وتُشغّل "العربية للطيران" أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 وA321، وتوفر الناقلة تجربة سفر متميزة وذات قيمة مضافة عبر خدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرةً من أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى قائمة "SkyCafe" التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة، كما يُمكن للمسافرين الاستفادة من مزايا برنامج الولاء "AirRewards"، الأكثر سخاءً في المنطقة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وروما عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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