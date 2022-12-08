4 رحلات أسبوعياً بين المدينتين انطلاقاً من 7 ديسمبر

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتدشين أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية انطلاقاً من الشارقة حيث تم استقبال الرحلة الافتتاحية بتحية قوس المياه التقليدية في مطار ميلانو بيرغامو. وقد بدأت الشركة بتسيير الرحلات المباشرة الجديدة بين المدينتين بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 7 ديسمبر 2022.

وتعليقاً على هذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا تسيير رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ميلانو انطلاقاً من الشارقة. ويأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة في إطار خططنا التوسعية لشبكة وجهاتنا في أوروبا، والذي يؤكد التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخدمات السفر الجوي التي تضمن لهم الراحة المطلقة والقيمة المضافة. كما نشكر شركاءنا على دعمهم المتواصل، ونتطلّع قدماً للترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا إلى مدينة ميلانو الساحرة بمعالمها المعمارية والثقافية والتاريخية العريقة".

تشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات "إيرباص A320 وA321"، والتي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة ومبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي، مباشرة عبر أجهزتهم الترفيهية. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة "سكاي كافيه" على متن الطائرة. وقبل موعد الرحلة، يستفيد المسافرون المؤهلون من خدمة إنهاء إجراءات السفر داخل دولة الامارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم تسليم أمتعتهم والحصول على تذكرتهم من مكاتب مبيعات "العربية للطيران" المنتشرة في كافة أنحاء الدولة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة ومدينة ميلانو الإيطالية عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

جدول الرحلات إلى مطار ميلانو بيرغامو، اعتباراً من 7 ديسمبر 2022 (كافة المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 710 الشارقة 6:450 ميلانو 10:45 ايرباص A321 الأربعاء / الأحد G9 711 ميلانو 11:45 الشارقة 21:00 ايرباص A321 الأربعاء / الأحد G9 712 الشارقة 21:55 ميلانو 01:55 ايرباص A321 الإثنين / الخميس G9 713 ميلانو 02:55 الشارقة 12:10 ايرباص A321 الثلاثاء / الجمعة

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