الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تسيير أولى رحلاتها المباشرة بين الشارقة وفيينا. وقد تمّ الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية في مطار الشارقة الدولي ومطار فيينا الدولي، في خطوة تؤكد على التزام "العربية للطيران" بتوسيع شبكة وجهاتها ورحلاتها التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا.

وقد انطلقت الرحلة الأولى، وعلى متنها نخبة من كبار الشخصيات بما في ذلك سعادة الدكتور إيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن "العربية للطيران"، بعد حفل افتتاحي أقيم بحضور رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي سعادة علي سالم المدفع وكبار المسؤولين في العربية للطيران. كما تم إستقبال المسافرين من قبل مسؤؤلي هيئة مطار فيينا عند الوصول.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يعكس إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى فيينا التزام "العربية للطيران" الراسخ بتوسيع شبكة وجهاتها وتزويد المسافرين بالمزيد من فرص السفر لاستكشاف وجهات جديدة ومميزة. كما يسعدنا تعزيز حضورنا في أوروبا حيث تعكس إضافة فيينا إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة التزامنا بضمان تجربة سفر سلسة ومريحة وبتكلفة معقولة للمسافرين".

ومن جانبه، قال يوليان ييجاه، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير العمليات في مطار فيينا: "تسهم الرحلات المباشرة التي تربط بين فيينا والشارقة في تلبية احتياجات سوقٍ متنامٍ بشكل سريع وتوفير خيارات سفر مثالية للمسافرين إلى كافة أنحاء العالم. أصبح بإمكان المسافرين الآن الاستمتاع برحلة مميزة تربط بين النمسا ودولة الإمارات، حيث يمكن للراغبين من النمسا التوجه إلى الإمارات للاستمتاع بالأجواء المشمسة، بينما تتيح هذه الرحلة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات المتحدة فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة في فيينا. ويسعدنا أن نواصل تعاوننا المثمر مع "العربية للطيران" عبر استئناف رحلاتها المباشرة إلى فيينا."

جدول الرحلات المقرّرة من وإلى فيينا اعتباراً من 20 ديسمبر 2024 (وفقاً للتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 970 الشارقة 08:00 فيينا 11:25 إيرباص A320 الاثنين/الأربعاء/الجمعة/السبت G9 971 فيينا 12:15 الشارقة 20:50 إيرباص A320 الاثنين/الأربعاء/الجمعة/السبت

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من الشارقة إلى فيينا عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز الاتصال أو وكلاء السفر.

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المكتب الإعلامي

العربية للطيران ش.م.ع

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