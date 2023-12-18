دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقًا من التزامها بتعزيز تجربة العملاء، أعلنت العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاقها خدمة النقل المجانيّة للعملاء في مركز الصيانة في منطقة ديرة في دبي. وتأتي هذه المبادرة كدليل على حرص العربية للسيارات على وضع رضا العملاء في مقدمة الأوليات، وتمثّل تجسيدًا واقعيًا لفلسفة الشركة المتمركزة حول توفير خدمة مثالية للعملاء من لحظة دخولهم صالة العرض أو مركز الخدمة وحتى خروجهم منها.

وتقدّم العربية للسيارات خدمة النقل المجانيّة لملّاك سيارات نيسان وإنفينيتي ليستمتعوا بحريّة التنقل بعد تسليم سياراتهم للصيانة الدورية في مركز الصيانة في ديرة، والذي يضم 70 منصّة للصيانة الميكانيكية، بما في ذلك مصاعد الخدمة السريعة، و6 منصّات للغسيل، و378 مكاناً لوقوف السيارات، و8 منصّات للخدمة السريعة التي تقدّم خلال 60 دقيقة فقط. كما يقدّم المركز المعروف بكفاءته قاعة انتظار واسعة تسمح للعملاء الاسترخاء وإنجاز عملهم أثناء الانتظار. وتسلّط هذه المبادرات والخدمات الضوء على جهود العربية للسيارات المستمرة في إعطاء الأولوية لرضا العملاء.

وتستمر العربية للسيارات في جهودها نحو تحقيق التميّز في مجال خدمة العملاء من خلال قراراتها ومبادراتها التي تخدم احتياجاتهم المتغيرة سعياً لبناء علاقات طويلة الأمد وكسب ثقتهم، مكملةً بذلك مسيرة طويلة من التقدّم والتطوّر.

تدعو العربية للسيارات الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المجانية للتحدّث مع مستشار الخدمة لدى مركز الصيانة في ديرة للحصول على الخدمة في أي وقت.

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نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حالياً جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.