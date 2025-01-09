دبي: احتفلت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بمرور 30 عاماً على شراكتها الاستراتيجيّة مع مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ومنذ انطلاقته، كانت العربية للسيارات داعماً رئيسياً لمهرجان دبي للتسوق، الذي تطور ليصبح واحداً من أشهر الفعاليات السنوية في دبي، وأحد الركائز الأساسيّة لنجاح المدينة من الناحيتين الاقتصادية والسياحية.

وبهذه المناسبة، تقدم العربية للسيارات بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق فرصة فريدة للمشاركة في سحب ضخم يمنح العملاء إمكانية الفوز بسيارة نيسان "اكس تريل"، أو "إكس تيرا"، أو "ألتيما"، أو "كيكس"، أو "باترول سفاري"، أو "باترول SE تيتانيوم" الجديدة كلياً.

وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لشركة العربية للسيارات: "يُسعدنا الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، الحدث الذي يجسد الروح المجتمعية والتقدم. وتعكس شراكتنا المستمرة التزامنا الراسخ بدعم رؤية دبي والمساهمة في المبادرات التي تُثري حياة السكان والزوار على حد سواء. وكتعبير عن الامتنان لعملائنا على ثقتهم بنا وولائهم لنا على مر السنين، نقدم لهم هذا العام عروضاً مميزة تضمن لهم تجربة لا مثيل لها."

وقال عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نود أن نعرب عن خالص شكرنا للعربية للسيارات على دعمهم المستمر في توفير تجارب استثنائية لمتسوقينا خلال النسخة الثلاثين المميزة لمهرجان دبي للتسوق. إن تعاوننا المستمر قد أسهم بشكل كبير في تعزيز رؤيتنا المشتركة لتسريع النمو المستدام في قطاع التجزئة المزدهر في دبي، وتأكيد مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأحداث والمهرجانات الفريدة. وتعكس هذه الشراكات الاستراتيجية التزامنا الراسخ بأهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، والتي تهدف إلى جعل دبي واحدة من أفضل الأماكن للعيش والزيارة والعمل."

نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.

مركز الصيانه السريعة في غضون 60 دقيقة

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