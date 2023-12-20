القاهرة، مصر: بعد انتهاء برنامج "خَلّيها سويسي"، نظمت الشركة العربية للأسمنت وجمعية نهضة المحروسة فعالية اختتام البرنامج الذي استمر على مدار ثمانية أعوام. فقد انطلق مشروع "خَلّيها سويسي" عام ٢٠١٥ بهدف الاهتمام بالشركات الناشئة ورواد الأعمال المجتمعيين في محافظة السويس. ومع انتهائه، أعلنت الشركة العربية للأسمنت وجمعية نهضة المحروسة عن إطلاق برنامج جديد تحت عنوان "خليها وجددها"، لتوسيع وشمول الأثر المجتمعي وانتشاره بجميع أنحاء الجمهورية.



يظهر نجاح البرنامج من خلال تأثيره في ريادة الأعمال المجتمعية ورؤية التغير الإيجابي داخل المجتمعات المحلية في محافظة السويس. فعلى مدار ٨ سنوات من العمل، لاحظنا تأثيرًا ملموسًا على منظومة ريادة الأعمال في السويس، حيث دعم البرنامج نمو ٧٠ مشروعًا ناشئًا، وطـوَّر إمكانيات أكثر من ٢٠٠ رائد أعمال مجتمعي، وقدم أكثر من ٣٠٠ ساعة من التدريب وجلسات الاستشارة في ١٥ قطاعًا مختلفًا. إنّ إنجازات هذا المشروع كانت أكبر دليل على قوة تأثير ريادة الأعمال الاجتماعية في تحفيز التغير الإيجابي للمجتمعات المحلية.

وتعليقًا على اختتام مشروع "خليها سويسي"، قال السيد/سيرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذي للعربية للأسمنت: "من خلال شراكتنا طويلة الأجل مع نهضة المحروسة، ساهمت العربية للأسمنت بتمكين رواد الأعمال الطموحين من خلال برنامجنا المتميز لحاضنات الأعمال، والذي لم يقم فقط بدعم الابتكار ولكنه كان عاملًا محفزًا للتغيير المجتمعي والاقتصادي الإيجابي في المجتمع السويسي. ومن خلال تعزيز الإبداع والشراكات، ساهمنا معًا في خلق مجتمع تزدهر فيه الأفكار وتتم فيه تنمية المواهب وصقلها وتدريبها، وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من جهودنا المستمرة."

عن خَلّيها سويسي:

خَلّيها سويسي"، هو برنامج برعاية الشركة العربية للأسمنت وتقام بتنفيذه جمعية نهضة المحروسة. ويعد مصدر دعم وتطوير لرواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة المجتمعية في السويس. ركز البرنامج على دعم الشركات الناشئة في المراحل التالية:

مرحلة الفكرة: وفيها تم توجيه الدعم لرواد الأعمال بداية من مرحلة الفكرة إلى التحقق من فاعليتها، حيث تم تزويدهم بالمهارات والمعرفة بريادة الأعمال المجتمعية، مع تسليط الضوء على الفرص المجتمعية والبيئية المتاحة في السويس.

المرحلة المبكرة: تستهدف هذه المرحلة المشاريع المجتمعية في المراحل المبكرة من تواجدها في الأسواق. وفيها العمل على تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى خدمات مالية وغير مالية مما يساعد على تأسيس تلك الشركات الناشئة على أسس قوية.

ومع ختام هذه المرحلة، أعلنت العربية للأسمنت ونهضة المحروسة عن إطلاق برنامج جديد بعنوان "خليها وجددها"، بهدف توسيع نطاق تأثيرنا في جميع أنحاء مصر، وخارج مدينة السويس.

توسيع الأثر المجتمعي -خَلّيها وجددها

تعتزم العربية للأسمنت وجمعية نهضة المحروسة التوسع في التأثير المجتمعي ليشمل جميع محافظات مصر. يدعم البرنامج الجديد رواد الأعمال المجتمعية في مرحلتين مختلفتين عن المراحل التي تضمنهما البرنامج السابق، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز روح ريادة الأعمال الخضراء، وهاتين المرحلتين هما:

مرحلة الهاكاثون الأخضر: هذه المرحلة مصممة لدعم رواد الأعمال في مرحلة ما قبل الفكرة. تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى الاستفادة من أفكار ناشئة ومبتكرة تتناول التحديات البيئية العاجلة.، وخلق مساحة تجمع أفراد من خلفيات متنوعة التفكير، هدفهم إيجاد حلول مبتكرة ذات تأثير مجتمعي وبيئي حقيقي.

مرحلة برنامج التسريع: وتشمل برنامج هيكلي ومكثف مصمم لمساعدة الشركات في مراحل النمو. تستهدف هذه المرحلة الشركات الناشئة التي تركز على حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات البيئة، خاصة تلك المتعلقة بصناعة الأسمنت. والهدف الرئيسي في هذه المرحلة، هو توفير الدعم اللازم والموارد والإرشاد والتوجيه للمستفيدين، مما يمكن هذه الشركات الناشئة من التغلب على التحديات وتسريع نموها.

وتتوافق هذه الخطوة الجديدة مع الهدف الرئيسي المشترك بين الشركة العربية للأسمنت وجمعية نهضة المحروسة، وهو تعزيز ريادة الأعمال المجتمعية والحفاظ على استمرارية نجاح مخرجات برنامج "خليها سويسي" في شكلٍ جديد مما يسهم في تعزيز الحلول المستدامة والمساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات في جميع أنحاء مصر على الصعيدين المحلي والوطني.

نبذة عن الشركة العربية للأسمنت

تأسست الشركة العربية للأسمنت عام 1997 على يد مجموعة من رواد الأعمال المصريين، ويقع مصنعها في محافظة السويس. وتعد الشركة مشروع شراكة بين مجموعة Cementos La Union الاسبانية التي تمتلك حصة الأغلبية، ومجموعة من المستثمرين المصريين. وتقوم الشركة بإنتاج أسمنت "المسلح" الذي يحظى بمكانة فريدة ويعد من أجود أنواع الأسمنت المصري. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة www.arabiancement.com

نبذة عن جمعية نهضة المحروسة

نهضة المحروسة هي منظمة مصرية غير هادفة للربح وغير حكومية تبني قدرات المنظمات لتحسين وتوسيع تأثيرها الاجتماعي. تقوم بذلك من خلال أ) برنامج حاضنة يدعم المؤسسات الاجتماعية من مرحلة الفكرة وصولاً إلى مرحلة النمو، ب) برنامج بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ج) مركز لرواد الأعمال يقدم خدمات دعم الأعمال، ومجموعة من الخدمات الأخرى مثل التدريبات وورش العمل والفعاليات وفرص التشبيك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا www.nahdetelmahrousa.org.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

إنجي عماد

رئيس العلاقات الإعلامية

تراكس للعلاقات العامة- مصر

بريد إلكتروني: engy.emad@traccs.net