أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2025: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار أسيوط الدولي في جمهورية مصر العربية، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعياً، كل يوم ثلاثاء وجمعة.

ومع إضافة أسيوط إلى شبكة وجهات الشركة، أصبحت "العربية أبوظبي" تربط عاصمة دولة الإمارات بثلاث مدن مصرية إلى جانب القاهرة والإسكندرية، مما يعزز حركة السفر الجوي بين الإمارات ومصر.

جدول الرحلات إلى مطار أسيوط الدولي، اعتبارًا من 4 نوفمبر 2025 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

Screenshot 2025-09-15 142131.png

وفي هذا السياق، صرّح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، قائلًا: "يسعدنا إطلاق خدمة أسيوط الجديدة المباشرة انطلاقاً من أبوظبي. وتأتي هذه الإضافة لتعزيز شبكة وجهاتنا بين الإمارات ومصر، مما يتيح لعملائنا خيرات سفر أوسع وبأسعار تنافسية للسفر بين البلدين".

تشغّل العربية أبوظبي حالياً أسطولاً حديثاً يضم 12 طائرة إيرباص A320، يخدم أكثر من 30 وجهة دولية انطلاقاً من العاصمة الإماراتية. كما تستعد الشركة لتعزيز أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها قبل نهاية العام، موفرةً للمسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر موثوقة.

وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو من خلال مركز الاتصال أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

-انتهى-

#بياناتشركات