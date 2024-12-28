أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم عن تسير أولى رحلاتها إلى يكاترينبرغ في روسيا. وتربط هذه الرحلات المباشرة مطار زايد الدولي في أبوظبي بمطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ بمعدل رحلتين أسبوعيا، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا اضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهاتنا المتنامية مباشرة من العاصمة الإمارتية أبوظبي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتطوير شبكة وجهات الشركة المباشرة انطلاقاً من العاصمة نحو وجهات دولية جديدة، بالاضافة الى تقديم خيارات سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين. تُعد يكاترينبرغ مدينة غنية بتراثها الثقافي، ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بين البلدين."

جدول الرحلات إلى مدينة يكاترينبورغ ، اعتباراً من 27 ديسمبر2024(جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم 3L 756 أبوظبي 02:45 يكاترينبورغ 08:50 إيرباص A320 الثلاثاء/الجمعة 3L 757 يكاترينبورغ 09:50 أبوظبي 14:10 إيرباص A320 الثلاثاء/الجمعة

تعد يكاترينبورغ الوجهة رقم 29 للعربية أبوظبي بعد كل من من أحمد آباد، الإسكندرية، ألماتي، عمّان، بغداد، البحرين، باكو، بيروت، القاهرة، شيتاغونغ، تشيناي، كولومبو، دكا، فيصل آباد، كاتماندو، كوتشي، كلكتا، كوزيكود، الكويت، موسكو، ملتان، مسقط، صلالة، صبيحة، سوهاج، طشقند، تبليسي، تريفاندرم، وطرابزون.

وتشغل مجموعة "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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