القاهرة: عبر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية عن سعادته بردود الفعل الإيجابية والترحاب الكبير بفكرة تمديد العمل في مراسي بالساحل الشمالي المصري لمدة شهرين إضافيين.

وأكد العبار إن فترة الاستمتاع بجمال مراسي لا ينبغي أن تقتصر على شهرين فقط، بل يجب أن تمتد لأطول فترة ممكنة للاستمتاع الكامل بهذا الجمال الذي لا يوصف.

وأوضح أن مراسي تعتبر واحدة من أجمل الوجهات السياحية في المنطقة، حيث تجمع بين الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، فضلاً عن المرافق الفاخرة والخدمات المتكاملة التي توفر تجربة فريدة للزوار.

وكان العبار قد كشف قبل 5 أيام عن تخفيضات كبيرة في أسعار الفنادق بالإضافة إلى تمديد فترة موسم السياحة في مراسي العلمين حتى شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأكد أن هذا التخفيض يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة في مصر، بما يسهم في توفير فرص أكبر للسياح للاستمتاع بمرافق وخدمات مراسي العلمين الفاخرة، التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة للكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال العبار في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة إكس: "سعدت كثيرا بردود الفعل والترحاب على ما طرحته بشأن تمديد العمل في مراسي بالساحل الشمالي المصري لمدة شهرين إضافيين للاستمتاع بجمال وسحر الساحل الشمالي في مصر".

وأضاف العبار في تغريدته:"هذه الفكرة نابعة من توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته المباشرة للحكومة بتعظيم السياحة والعوائد منها واستقطاب أكبر عدد من الزوار لهذا المكان الفريد من نوعه".

وتابع العبار: "بدوري كرجل أعمال محب لمصر الشقيقة ومستثمر عربي استفاد من خيرها وحقق فيها نجاحات كبيرة ولله الحمد، فواجبي يحتم إني أساعد وأدعم هذه الخطوة والمبادرة".

وأعرب العبار عن ثقته بأن باقي المستثمرين ورجال الأعمال الآخرين سيباركون هذه الخطوة ويتبعون نفس الاتجاه، قائلاً: " كلي ثقة وتأكيد إن باقي المستثمرين ورجال الأعمال الآخرين فيهم الخير والبركة وسيأخذون نفس الاتجاه ويباركون مثل هذه الخطوات".

وأكد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، أن هذه المبادرة سيكون لها تأثير كبير في المستقبل على قطاع السياحة في مصر، وهو ما يبدو ملموسًا بالفعل من الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين الخليجيين الذين يزورون مصر بشكل مستمر وبأرقام متضاعفة.

وختم العبار تغريدته: "أنا شخصياً وكل زوار الخليج نحب مصر وأهلها المرحبين بنا بكرم وود. كل عوامل النجاح موجودة.. من جو وأمان وشعب محب".

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