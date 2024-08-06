أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (IHC)، وتضم مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، إطلاق "روريكس القابضة"،

الشركة العالمية المبتكرة في مجال التمويل وتسهيل التجارة، والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات والسلع وقطاعات التأمين التجاري، في خطوة استراتيجية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد الشامل بما يشكله الكيان الجديد من محطة دخول مهمة إلى دولة الإمارات للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي مساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة.

يأتي تأسيس "روريكس القابضة" تجسيداً لالتزام الشركة العالمية القابضة بدعم التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تعزيز الاستثمارات وإطلاق المبادرات الاستراتيجية التي ترتقي بالابتكار والنمو والتنمية المستدامة. وستعمل الشركة الجديدة، عبر تقديم خدمات شاملة وحلول متطورة، على زيادة حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية ونسج شراكات اقتصادية بناءة من شأنها تعزيز النمو المستدام عبر قطاعات متعددة. وسيسهم هذا المشروع التطويري في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية ويرسخ دور دولة الإمارات كقطب رئيس في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "ستعمل "روريكس القابضة"، بالتزامن مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية عبر استراتيجية "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة"، على الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التجارية لمساعدة الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها على النمو والازدهار في الأسواق الدولية، كما ستلعب الشركة دوراً مهماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل التجارة السلسة عبر الحدود، والارتقاء بالتجارة الدولية ودعم شركات الخدمات ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن أسواق جديدة لخدماتها ومنتجاتها."

يأتي إطلاق "روريكس القابضة" في وقت تسعى فيه الشركات في جميع أنحاء العالم للحصول على الدعم اللازم للتغلب على تعقيدات تدفق التجارة الدولية، حيث ستحرص الشركة على نسج شراكات وتحالفات استراتيجية مع العديد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين في مجالات التجارة والخدمات المالية والسلع والخدمات اللوجستية والتوزيع.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

نبذة عن روريكس القابضة

تكرس روريكس القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة / سيريوس العالمية القابضة، جهودها لإحداث تغييرات جذرية في قطاعات التمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع والتأمين التجاري، حيث تأسست الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط التجارة العالمية وتعزيز التدفقات الاستثمارية عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة والحلول الشاملة لمساعدة الشركات بمختلف أحجامها على التطور والازدهار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والوصول إلى الأسواق العالمية.

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