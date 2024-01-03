مزارعين الدولة يقبلون على تجربة الطنّاف الجديدة عبر المنصة الألكترونية

المنصة تتيح الحصول على الأعلاف بسهولة من خلال الطلب عبر الإنترنت

الطنّاف تعلن عن عرض ترويجي خاص: مع كل عملية شراء لبرسيم الطنّاف، يحصل العملاء على كمية مجانية من تركيبة علف "وافي"

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: يعتبر تطبيق الطنّاف أول منصة لتجارة الأعلاف الإلكترونية والتجزئة في الإمارات. وباعتباره أحد الأنشطة التجارية التابعة للظاهرة، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في القطاع الزراعي والأعلاف، تتولى هذه المنصة مهمة توفير منتجات الأعلاف عالية الجودة التي تم تركيبها لتلبية الاحتياجات الغذائية للإبل والأغنام والماعز والدواجن والخيول وغيرها من مواشي المزارع. وتمزج هذه العلامة التجارية بين التقاليد والابتكار، كما تمثل شهادة على التزام الظاهرة بتوفير أعلى مستويات الجودة للمزارعين وضمان راحتهم.

يقول المزارع المواطن فهد غانم: "لقد كان الحصول على الأعلاف عملية صعبة في السابق، لكن أصبح بمقدورنا الآن شراء مجموعة واسعة من الأعلاف من خلال تطبيق الطنّاف بسهولة تامة، لاسيما وأنه مصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتنا من الأعلاف المناسبة لمختلف أنواع الثروة الحيوانية. إننا لا نقصد هنا مجرد السهولة في تقديم طلبات الشراء، بل يتعلق الأمر بضمان التوازن الغذائي المثالي للمواشي عن طريق عملية سريعة وسلسة وآمنة".

ويُقبل المزارعين في الإمارات على الاستفادة من تجربة الطناف المبتكرة للتجارة الإلكترونية الذي يمتاز بسهولة الاستخدام والأمان. أما بالنسبة إلى المزارعين الذين يفضلون الطرق التقليدية، يقدم الطنّاف الإرشادات من الخبراء المتخصصين عبر 10 متاجر منتشرة في مواقع استراتيجية بدبي وأبوظبي.

ويقدم تطبيق الطنّاف عروضاً معززة للعملاء بفضل الشراكات العالمية، ليضمن توفير احتياجاتهم من مكونات الأعلاف عالية الجودة من جميع أنحاء العالم بصورة دائمة، وتناسب مختلف المواشي، بما في ذلك الإبل والماعز والدواجن، كما يضمن تغذية ممتازة طوال السنة.وتغطي أنشطة الطنّاف الرئيسية مختلف جوانب الممارسات التجارية العالية، وذلك من خلال رحلة طويلة تبدأ من اختيار أفضل البذور للزراعة وصولاً إلى تقديم تركيبات الأعلاف على اختلافها وتنوعها بأعلى مواصفات الجودة، كترجمة حقيقية لشعارها "من البذرة المثالية إلى العلف المثالي".

وانطلاقاً من قيم الكرم الإماراتي الأصيل، يعلن الطنّاف عن عرض ترويجي خاص، مع كل عملية شراء لبرسيم الطنّاف، سيحصل العملاء على أكياس مجانية من تركيبة علف "وافي"، كبادرة تقدير لولاء المزارعين، وحرصاً على تقديم الأفضل للمواشي. ويمكن للعملاء الراغبين بالمزيد من المعلومات تنزيل تطبيق الطنّاف من "غوغل بلاي" أو "أبل ستور" أو زيارة الموقع الإلكتروني www.altannaf.com.

ويواصل الطنّاف، قسم مبيعات الاعلاف الحيوانية في شركة الظاهرة، المحافظة على ريادته العالمية في مجال توفير الأعلاف، كدلالة على حرص الشركة لتحقيق التميز والابتكار في القطاع الزراعي.

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